'Setién verrast met belangrijke rol Braithwaite tegen Real Madrid'

Barcelona-trainer Quique Setién start zondagavond met Martin Braithwaite in de aanval, zo wordt zaterdag gemeld in de Spaanse media.

Afgaand op een trainingspartij van vrijdag rekent AS op een basisplaats van de Deense spits, die eerder deze maand voor een bedrag van achttien miljoen euro werd overgenomen van CD Leganés.

In aanloop naar El Clásico is het de grote vraag met wie Lionel Messi en Antoine Griezmann de voorhoede gaan vormen. Volgens AS is de keuze gevallen op Braithwaite.

Op de training van vrijdag vormde hij de voorhoede met Messi en Griezmann. Het was een van de varianten die Setién uitprobeerde, maar volgens de krant waren de intenties van de trainer duidelijk.

"Met name omdat hij kort bovenop de Deen zat en hem corrigeerde bij het innemen van zijn positie", zo klinkt het. Braithwaite wordt door de krant gezien als een spits die zich uit zal moeten laten zakken om ruimte te maken voor zijn ploeggenoten.

"Net zoals Pep Guardiola het deed in het Bernabéu tegen , waar hij zonder diepe spits speelde. Setién kan op dezelfde manier spelen door de aanwezigheid van Braithwaite."

De Deense aanvaller, die niet speelgerechtigd is voor de , maakte vorige week zaterdag zijn debuut namens .

Hij kwam als invaller binnen de lijnen in de met 5-0 gewonnen wedstrijd tegen . Braithwaite kon terugkijken op een uitstekend debuut, daar hij de assist leverde op de 4-0 van Messi en ook aan de basis stond van de vijfde treffer.

Na een goede actie werd zijn inzet door de keeper gered, maar in de rebound prikte Arthur alsnog raak. Mocht Braithwaite zondagavond daadwerkelijk aan de aftrap verschijnen in Madrid, dan zal Ansu Fati vanaf de bank beginnen.

Het talent kwam tot dusver onder Setién regelmatig in actie, maar tegen Eibar en begon hij vanaf de bank.