Setién heeft 'tranen in de ogen' van Dembélé

Quique Setién kan niet wachten totdat hij bij Barcelona weer een beroep kan doen op Ousmane Dembélé.

De 22-jarige Fransman heeft het niet makkelijk gehad sinds hij in 2017 naar Camp Nou kwam en ook dit seizoen kampt hij met blessures. Dembélé kwam in alle competities pas negen keer in actie en hij staat al sinds november buitenspel met hamstringklachten.

Naar verwachting kan de buitenspeler over enkele weken weer meedoen. Setién prijst de toewijding waarmee Dembélé aan zijn herstel werkt. "Ik krijg er tranen van in mijn ogen als ik zie met welke intensiteit hij traint. We zijn ontzettend blij met hem", aldus de Spaanse coach in gesprek met Sport.

Setién hoopt dat Dembélé veel kan betekenen voor , zeker nu Luis Suarez maanden buitenspel staat en er in januari geen vervanger voor hem is gehaald. "Ousmane kan als het ware die winteraankoop zijn. Je weet maar nooit wat er gebeurt en we blijven altijd positief. Het is duidelijk dat zijn herstel goed van pas zal komen."

Barcelona ging vorig weekend onderuit bij (2-0) en concurrent profiteerde optimaal door een dag later te verslaan (0-1). De Madrilenen hebben daardoor drie punten voorsprong op Barça.

Zondagavond spelen de Catalanen een thuiswedstrijd tegen , terwijl voor Real zaterdagmiddag de kraker tegen op het programma staat. De stadsderby wordt gespeeld in Bernabéu.