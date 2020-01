Sergio Romero crasht op weg naar Man United met Lamborghini

Sergio Romero heeft een heftige ochtend achter de rug.

Diverse Engelse media melden maandag dat de doelman van vanochtend betrokken is geweest bij een auto-ongeluk. De Argentijn is zelf ongedeerd, maar zijn Lamborghini ter waarde van tweehonderdduizend euro heeft wel erg veel schade opgelopen.

Romero was naar verluidt op weg naar de training van the Red Devils toen hij de macht over het stuur verloor. Het is onbekend of er ook andere auto's betrokken waren bij het incident.

Er circuleren op internet verschillende foto's van het autowrak, maar United heeft inmiddels bevestigd dat de 96-voudig international van Argentinië ongedeerd is gebleven.

De 32-jarige Romero staat sinds medio 2015 onder contract op Old Trafford. Eerder was de sluitpost werkzaam bij Racing Club, , en . Romero, die nog tot medio 2021 vastligt bij United, is dit seizoen nog niet in actie gekomen voor zijn club in de Premier League.

In totaal staat de teller voor de routinier op 53 wedstrijden voor de Engelse grootmacht.