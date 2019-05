Sergio Reguilón: "We zullen volgend jaar één van de drie grote titels winnen"

Sergio Reguilón is ervan overtuigd dat Real Madrid volgend seizoen een prijs pakt, waarbij de linksback ook van een vertrek niks wil weten.

De Madrilenen kenden een van de meest teleurstellende seizoenen in de recente geschiedenis. De club slaagde er niet in om een adequate vervanger te vinden voor Cristiano Ronaldo en dat is aangedragen als de belangrijke reden waarom er geen enkele grote prijs werd gepakt

Reguilón was echter een van de weinige lichtpuntjes tijdens het seizoen 2018/19, waar de 22-jarige verdediger de sprong maakte van Castilla naar de hoofdmacht en tot 22 wedstrijden kwam in alle competities, waarin hij drie assists gaf. In gesprek met Goal wordt Reguilón gevraagd of Real volgend jaar een prijs zal winnen, waarop hij reageert: "Ja, ja, honderd procent! We zullen volgend jaar één van de drie grote titels winnen, honderd procent."

Trainer Zinédine Zidane wil deze zomer grote veranderingen doorvoeren bij de club en de toekomst van Reguilón is onderwerp van gesprek geweest, maar de geboren Madrileen denkt niet aan een vertrek. "Ik heb aanbiedingen uit het buitenland ontvangen, uit Europa. Ik zou in het buitenland willen spelen, maar bovenal blijf ik liever bij Real Madrid. Er zijn veel geruchten, maar dat laat ik over aan het bestuur van de club."

"Ik weet dat de club erg blij is met wat ik dit jaar bereikt heb en ik vertrouw in mezelf, in wat ik heb gepresteerd, in de coach, in mijn contract... Ik denk dat we voor iedereen een goede uitkomst zullen bereiken. Wat de coach en ik besproken hebben is vertrouwelijk, maar ik was erg blij met de twee ontmoetingen die we hebben gehad. Ik ben er erg rustig onder. Mijn doel is om bij Real Madrid te blijven, maar laten we eens kijken wat er gaat gebeuren. De zomer is erg lang en er kan van alles gebeuren, maar ik ben erg rustig."

Over de zomerse plannen zegt Reguilón: "Het lijkt erop dat er een heel voetbalteam gehaald gaat worden! Het is een onderwerp dat mij niet aangaat. Ik ben erg blij met mijn teamgenoten, we weten dat we zoveel meer kunnen bereiken. Maar natuurlijk is iedereen die komt welkom."