'Sergio Ramos vraagt in emotioneel gesprek om contractontbinding'

Sergio Ramos werd vorige week voor het eerst voorzichtig in verband gebracht met een vertrek bij Real Madrid en nu duiken er nieuwe geruchten op

Volgens het programma El Chiringuito de Jugones van La Sexta heeft de centrale verdediger en aanvoerder van de Koninklijke aan voorzitter Florentino Pérez gevraagd of hij de club transfervrij kan verlaten.

Ramos zou een zeer lucratieve aanbieding uit China op zak hebben en de 33-jarige stopper is naar verluidt ook wel toe aan een nieuw avontuur. De 163-voudig international van Spanje is al sinds 2005 actief in het Santiago Bernabéu en won in dienst van , met onder meer vier landstitels, viermaal de en tweemaal de , zo'n beetje alles wat er te winnen valt.



Ramos heeft volgens de berichtgeving maandag tijdens een hoog oplaaiende discussie met Pérez gevraagd of zijn tot medio 2021 doorlopende contract ontbonden kan worden, zodat hij transfervrij de overstap kan maken naar het Verre Oosten. De preses zou hier vooralsnog echter afwijzend op hebben gereageerd: "Je mag niet vertrekken! Real Madrid kan zijn aanvoerder niet zomaar aan iemand cadeau doen!"



In Spanje gaan er al langer geruchten over de steeds moeizamer wordende verstandhouding tussen de twee. Ramos en Pérez hebben het naar verluidt eerder dit seizoen in de kleedkamer al eens met elkaar aan de stok gehad na de Champions League-uitschakeling door en kunnen sindsdien niet echt meer met elkaar door één deur. Een aantal Engelse topclubs zou de situatie in het Santiago Bernabéu overigens eveneens nauwlettend in de gaten houden.