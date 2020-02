Sergio Ramos scherpt record aan en komt op gelijke hoogte met Edgar Davids

Real Madrid ging woensdagavond in de achtste finales van de Champions League met 1-2 onderuit tegen Manchester City.

De ploeg van Zinédine Zidane zal het in de return bovendien zonder Sergio Ramos moeten doen. De aanvoerder trok in de slotfase aan de noodrem door de doorgebroken Gabriel Jesus naar de grond te werken.

Het was zijn vierde rode kaart in het miljardenbal, waarmee hij op gelijke hoogte komt met de recordhouders Edgar Davids en Zlatan Ibrahimovic.

Davids en Ibrahimovic kregen eveneens vier keer rood in de . Eerder zag Ramos rood in de Champions League in de seizoenen 2005/06, 2010/2011 en 2013/14.

Meer teams

Net als vorig jaar mist Ramos de return van de achtste finales. Destijds pakte hij in de heenwedstrijd tegen een opzettelijke gele kaart. Voor eigen publiek zag hij toen toe hoe de ploeg van Erik ten Hag met 1-4 won en de kwartfinales bereikte.



Tegen pakte Ramos zijn 26ste rode kaart uit zijn carrière. Hij was al recordhouder met de meeste rode kaarten in het shirt van en in LaLiga. Na zijn rode kaart tegen the Citizens moest de Spaans international het ontgelden op sociale media.