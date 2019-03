"Sergio Ramos is de aardigste verdediger die ik ooit ben tegengekomen"

Joshua King begrijpt niet waarom Sergio Ramos bij veel voetbalfans en spelers de reputatie van een spijkerharde of zelfs gemene verdediger heeft.

King zorgde zaterdagavond met een rake strafschop voor de Noorse gelijkmaker tegen Spanje, dat kort daarna zelf een penalty mocht nemen. Met een panenka bepaalde Sergio Ramos de eindstand in Mestalla op 2-1. "Ramos heeft de reputatie dat hij vies en ruw is, maar ik kan me niet herinneren dat ik een verdediger ben tegengekomen die zo aardig is als hij", zei King tegen Nettavisen.



"Ik heb niet al zijn wedstrijden gezien, maar tegen ons waren al zijn tackles en duels heel netjes en hij leek me een erg goede sportman", ging de aanvaller van verder. "Hij won wat duels en ik ook en volgens mij was het een goede wedstrijd." King (27) zei overigens eerder al eens dat Virgil van Dijk de sterkste speler is die ooit tegenover hem stond.



Sergio Ramos kwam met name vorig jaar onder vuur te liggen na de -finale van tegen . De routinier werkte Mohamed Salah naar de grond, die daardoor een schouderblessure opliep en de strijd moest staken. Salah dreigde zelfs even het WK in Rusland te missen.



Een jaar eerder liet Ramos zich ook al van zijn slechte kant zien toen hij Juan Cuadrado een tweede gele kaart aansmeerde in de finale tegen . De 32-jarige routinier kreeg dit seizoen al dertien gele kaarten bij Los Blancos en in zijn hele carrière werd hij 25 keer van het veld gestuurd, een Europees record.