Sergio Ramos geniet in Amsterdam: “Mijn felicitaties voor Ajax en hun fans“

Real Madrid zette woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA een belangrijke stap richting de kwartfinales van de Champions League.

Het team van trainer Santiago Solari zegevierde dankzij een laat doelpunt van Marco Asensio met 1-2. Sergio Ramos zal het weerzien met de Amsterdammers in het Santiago Bernabéu niet meemaken. In de slotfase van zijn 600e duel als Merengue pakte hij zijn derde gele kaart van het seizoen en dus een schorsing.

Ramos was onder de indruk van de ambiance in Amsterdam. ““Het was een mooie wedstrijd, met een geweldige sfeer. Mijn felicitaties voor Ajax en hun fans“”, benadrukte de verdediger annex captain van de titelverdediger. ““Ze spelen zeer goed voetbal én met persoonlijkheid, ondanks het feit dat het jonge voetballers zijn.“”

De Spaanse topclub had het niet makkelijk. ““We hebben veel te verduren gehad. We hebben niet ons beste spel laten zien, maar het kan niet altijd mooi voetbal zijn. We moesten een eenheid vormen en de tegenaanvallen benutten op de momenten dat hun druk op onze defensie verbroken was.”“



““De twee doelpunten zijn een belangrijke stap richting een eventuele kwartfinale. Ja, een efficiënte overwinning. Maar we hebben geleden, de wedstrijd kunnen lezen en ruimtes kunnen creëeren om al counterend onze snelheid voorin te kunnen benutten. Dit is een geweldig resultaat en nu is Ajax aan de beurt om in ons stadion te lijden.”“

De VAR keurde een doelpunt van Nicolás Tagliafico in de eerste helft af en daar kon Ramos het niet meer dan eens mee zijn. ““Ik heb al vaker gezegd dat ik een groot voorstander van de VAR ben. Het zorgt er beetje bij beetje voor dat het voetbal eerlijker zal worden.”“



Ramos geeft aan te balen dat hij de return over enkele weken moet missen. ““Ja, daar baal ik echt van. Ik kan hoe dan ook uitrusten. Hopelijk zetten we ook dan een goed resultaat neer en kunnen we ons op de kwartfinales gaan focussen.”“

Ramos is na woensdag de zevende voetballer die minimaal zeshonderd officiële duels voor Real Madrid speelde. ““Het zijn veel herinneringen. Ik heb veel opgeofferd in al die jaren. Ik hoop dat ik nog veel meer wedstrijden mag spelen.”“