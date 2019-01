Sergio Ramos en zijn mijlpaal van honderd profgoals

Sergio Ramos scoorde woensdag in het bekerduel tegen Leganes (3-0 zege Real) en dat was zijn honderdste profgoal. Even alle cijfers op een rijtje:

De verdediger van Real Madrid mocht in de Copa del Rey aanleggen vanaf de penaltystip en zette zijn ploeg met de rake strafschop op een 1-0 voorsprong. Lucas Vazquez en Vinicius Junior deden vervolgens de rest. Het debuut van de kersverse aanwinst Brahim Diaz eiste vervolgens alle aandacht van het publiek op, maar Sergio Ramos mocht ook nog een individueel feestje vieren.

Het is lang niet alle spitsen gegeven om honderd profgoals te maken, laat staan dat een verdediger deze mijlpaal bereikt. De captain van Real Madrid maakte woensdag alweer zijn tachtigste goal voor de Koninklijke, terwijl hij er in het verleden ook drie scoorde namens Sevilla. De teller bij de nationale ploeg staat op zeventien, waarmee de mijlpaal wordt vervolmaakt.

Sinds hij in 2005 voor Real tekende heeft Ramos meerdere cruciale goals gemaakt voor zijn club. Wat te denken van de gelijkmaker in de 93e minuut van de Champions League-finale van 2014? Hij bracht zijn ploeg nog net naast Atlético Madrid en in de verlenging sloeg Real genadeloos toe met ogals van Gareth Bale, Marcelo en Cristiano Ronaldo. De verlenging en het binnenhalen van de tiende CL-zege was er echter niet gekomen als Ramos niet mee naar voren was geglipt in de slotfase.

Twee jaar later troffen beide ploegen elkaar opnieuw in de finale en weer was het Ramos die scoorde. Ditmaal zette hij zijn team op 1-0 voorsprong en schoot Real zich uiteindelijk via strafschoppen naar de eindzege. Die van Ramos was uiteraard raak, maar penaltyreeksen worden niet meegerekend als officiële goals. Toch redde de uiterst doelgerichte verdediger zijn ploeg opnieuw.

Voor Spanje maakte Ramos nooit zulke belangrijke goals. Niet een van zijn zeventien interlanddoelpunten waren doorslaggevend, al komt het uiteraard ook voor een bondscoach goed van pas als een verdediger geregeld weet te scoren. Bij Real Madrid wordt het hem nu iets makkelijker gemaakt. Sinds het vertrek van Cristiano Ronaldo is Ramos de vaste strafschoppennemer geworden. Dit seizoen staat hij al op vier competitietreffers en hij heeft een goede kans om zijn record van zeven in één jaargang te verbeteren.

Ondanks zijn doelpunten beleeft de Koninklijke een zwaar seizoen. De club staat slechts vijfde in LaLiga en speelt zondag tegen het fris voetballende Real Betis. Na dat duel volgt de returnwedstrijd van de Copa del Rey tegen Leganes. De winnaar plaatst zich voor de kwartfinales en Real verdedigt op vreemde bodem een 3-0 voorsprong.