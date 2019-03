'Sergio Ramos clasht frontaal met Marcelo na ongepaste provocatie'

Marcelo en Sergio Ramos hebben voorafgaand aan het competitieduel met Real Valladolid (1-4) op de training ruzie gehad, zo melden Marca en AS.

Bij een partijspel wist de ploeg van Marcelo te zegevieren over het andere team, waarna de Braziliaan op naar verluidt ongepaste wijze een feestje vierde. Ramos hekelde het gedrag van zijn ploeggenoot en ging verhaal halen.

Nadat de ploeg van Marcelo een partijspel won, juichte de linksback door met vulgaire taal de anderen uit te dagen. Ramos, die bij het andere team zat, was niet gediend van de woorden van Marcelo en zocht de confrontatie. Ramos vroeg zich af waarom Marcelo de rest van de ploeg niet respecteerde. Ploeggenoten moesten tussenbeide komen om verdere escalatie te voorkomen.



De frictie tussen Ramos en Marcelo duurde enkele minuten. Laatstgenoemde veteraan verdedigde zich door te stellen dat hij wel vaker zo juichte. Ramos liet echter in niet mis te verstane wijze blijken dat Marcelo meer respect moet tonen. Na enige tijd van contemplatie besloten de twee de strijdbijl weer te begraven, mede vanwege hun doorgaans goede onderlinge relatie.



De relatie tussen Marcelo en de rest van de ploeg zou volgens de verhalen de laatste tijd minder zijn geworden, mede omdat de routinier onder trainer Santiago Solari bankzitter is geworden. Volgens geruchten zou Marcelo in de nadrukkelijke belangstelling staan van onder meer Juventus. Naar verluidt heeft de verdediger al een akkoord met de Italiaanse topclub gesloten.