Sergio Ramos: "Atlético Madrid speelde alsof het een finale was"

Real Madrid ging vannacht op pijnlijke wijze onderuit tegen Atlético Madrid.

De Spaanse grootmacht verloor liefst met 3-7 van de ploeg van Diego Simeone, mede door vier goals van Diego Costa. Sergio Ramos stak na afloop de hand in eigen boezem. De aanvoerder van de Koninklijke benadrukte dat het slechts om een oefenwedstrijd ging, maar hoopt wel snel op verbetering.

"Het zal duidelijk zijn dat we ons op dit moment niet geweldig voelen", reageerde de Spaans international na afloop van het duel in de International Champions Cup tegenover de aanwezige media.

"Alleen dit is pas het begin. Het zijn oefenwedstrijden om ons naar het gewenste niveau te brengen. Er zijn veel manieren om te verliezen, maar zoals het vandaag is gegaan, mag niet gebeuren."

Ramos is van mening dat hij en zijn ploeggenoten met de verkeerde instelling aan de wedstrijd begonnen. "We blijven gefrustreerd achter", aldus de verdediger, die ambitieus blijft.

"De ambitie van deze ploeg blijft onveranderd. We hebben ontzettend veel gewonnen, maar dat ligt achter ons. We moeten vergeten wat er vorig seizoen is gebeurd. Dit is de voorbereiding op een nieuw seizoen en het is nu veel te vroeg om conclusies te trekken."

Volgens Ramos nam Atlético de wedstrijd een stuk serieuzer. "Dat maakt het verschil in het voetbal. Wij speelden een vriendschappelijke wedstrijd en zij gingen erin alsof het een finale was. Wij moeten diezelfde intensiteit in iedere wedstrijd brengen."

"We werden afgetroefd op basis van instelling, het veroveren van tweede ballen, druk zetten en scherpte voor het doel", besluit de aanvoerder van .