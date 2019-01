Sergio Padt veroordeeld tot 50 uur werkstraf na treinincident

FC Groningen-doelman Sergio Padt is veroordeeld tot een taakstraf van vijftig uur naar aanleiding van een incident van vorig jaar in de trein.

Hij stond vrijdag terecht in de rechtbank van Groningen voor de politierechter omdat hij zich vorig jaar september heeft misdragen in de trein, op weg naar huis. De rechtbank veroordeelde hem voor mishandeling, bedreiging en belediging. De officier van justitie eiste een taakstraf van zeventig uur. De straf is onvoorwaardelijk en kan worden vervangen door 25 dagen cel. Padt kan in beroep gaan tegen de uitspraak.

De zaak werd onder grote belangstelling gevolgd. De rechtbank richtte zelfs een extra zaal in voor belangstellenden, die de zaak via een videoverbinding konden volgen. Padt gaf de belediging en bedreiging toe, maar ontkende dat hij iemand mishandeld zou hebben. De officier van justitie dacht daar anders over en vond juist dat Padt als eerste 'fysiek werd'. Hij acht mishandeling daarom bewezen. Hij vroeg de rechter om een onvoorwaardelijke werkstraf van 70 uur en een schadevergoeding van enkele honderden euro's. De officier van justitie zei de media-aandacht geen verzachtende omstandigheid te vinden.



De advcoaat van Padt vond dat zijn cliënt al genoeg gestraft was en vond een straf vanuit de rechtbank niets toevoegen. Hij vroeg de rechter om Padt schuldig te verklaren, maar geen straf op te leggen. "Padt wordt belaagd door de media. Hij wordt anders behandeld dan een gemiddelde burger", zei hij. Volgens de advocaat was juist de conducteur fout. "Padt werd aangerand door de conducteur. Padt was onfatsoenlijk, maar verbaal. Niet fysiek. Hij werd geduwd.‘De conducteur zocht de confrontatie. Padt verdedigde zich, proportioneel. Daarmee is hij dus niet strafbaar", klonk het verweer. De rechter vond de belediging, bedreiging en mishandeling wettelijk bewezen en bestrafte Padt daarom met een taakstraf.



De 28-jarige Padt nam vorig jaar op 23 september na de met 3-1 verloren wedstrijd tegen AZ de trein naar zijn huis in Kropswolde. Tijdens de rit, die circa tien minuten duurde, van Europapark naar huis heeft hij zich misdragen tegenover een conducteur en een beveiliger. De sluitpost van FC Groningen had geen geldig kaartje gekocht. Toen de controleurs een boete uitschreven reageerde Padt boos, zo merkte een verslaggever van het Dagblad van het Noorden, die toevallig in dezelfde trein zat. "Als alles normaal was gelopen, dan had ik gewoon die boete betaald", aldus Padt.



"Ik was toen niet helemaal netjes"

Vrijdag verklaarde Padt dat hij destijds over een OV-chipkaart beschikte, met voldoende saldo, maar dat hij 'door omstandigheden' niet had ingecheckt. Toen de controleur hem een boete wilde uitschrijven, liep de situatie uit de hand. "Ik kon mijn ID niet tonen. Toen heb ik mijn portemonnee gegeven. Zo van, zoek het maar uit. Ik was toen niet helemaal netjes", aldus Padt, geciteerd door het Dagblad van het Noorden. "Ze wilden mijn gegevens controleren. Toen heb ik gezegd, je weet toch wel wie ik ben? Daarmee bedoelde ik te zeggen: ze konden toen op Google zoeken wie ik was, als ze me niet vertrouwden, bijvoorbeeld door een valse naam op te geven. Dat is in de media anders uitgelegd."



Padt beaamde dat de situatie uit de hand liep. Hoe dat volgens hem kwam? "Ze reageerden ook wat agressief naar mij toe. Wat arrogant. Ze beantwoordden mijn vragen niet." Padt werd bij het incident agressief en een aantal passagiers zou geschrokken zijn weggelopen. De keeper gaf vrijdag toe dat hij spuugde en 'ik maak je kapot' heeft geroepen. "Eerst was ik onbeleefd en later stadium heb ik wat dingen geroepen. 'Ik maak je kapot’' heb ik gezegd." Dat Padt 'vier tot zes mixdrankjes' op had, had volgens hem invloed. Maar ook de nederlaag tegen AZ speelde mee. "Er waren frustraties in de kleedkamer. We stonden laatste. We hadden verloren. Dat speelde ook mee."



De keeper van FC Groningen ontkende dat hij zou hebben geslagen. "In het dossier zit een foto van de conducteur. Daar is wel iets op te zien. Anderen hebben gezien dat u een klap hebt gegeven", aldus de rechter. "Meerdere klappen spreek ik zeker tegen", reageerde Padt. "Ik was ingesloten, ik kon geen kant op. Ik wilde wat ruimte creëren. Hield mijn armen laag, tot ik een of twee keer was geduwd. Vervolgens werd er met een vinger dreigend naar me gewezen. Die heb ik weggeduwd. Toen heb ik, denk ik, met zijn hand tegen zijn gezicht geduwd. Maar ik heb hem niet zelf geslagen. Ik schaam mezelf. Ik had het nooit moeten doen."



Een door Padt meegenomen getuige gaf aan dat de situatie wat hem betreft werd 'overdreven'. "Ik hoorde steeds andere dingen die er zouden zijn gebeurd", verklaarde hij vrijdag. De getuige beschreef wat er volgens hem gebeurde in de trein. "De sfeer was niet goed. Dat merkte je wel. Er werd geduwd. Toen gaf hij die klets op de wang. Wij zeiden, Sergio, doe dat nou niet. Er hing spanning in de lucht", aldus de getuige. "Ik Kropswolde zeiden ze tegen hem, je bent gearresteerd. Hij zei toen, prima." Volgens de getuige stelde de concucteur zich niet begripvol op. "Onlangs zat ik weer in de trein, was een man die had geen kaartje. Dat werd heel mooi opgelost. Ik zei tegen mijn vrouw, zo kan het dus ook."



Rode wang

De beveiliger liep bij het incident 'een rode wang' op en hield daar twee dagen pijn aan over. Daarnaast ging zijn broek en horloge kapot. Hij diende een schadevergoeding van 350 euro in, plus 169 euro aan materiële schade. Vervoersbedrijf Arriva gaf bij monde van de advocaat aan ook schade te hebben geleden. "Er is gespuugd op het uniform. Een behoorlijke roggel in diverse kleuren, heb ik begrepen", aldus de advocaat. "Ik vorder de schoonmaakkosten van het uniform van tien euro."



Een dag na het incident reageerde Padt schuldbewust en nog dezelfde avond leverde hij zijn aanvoerdersband in. Bovendien raakte hij ook zijn plek in het Nederlands elftal kwijt. Bondscoach Ronald Koeman gaf aan dat het incident mee had gespeeld, maar dat ook zijn mindere prestaties reden waren om hem niet meer uit te nodigen.