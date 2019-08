Sergio Gómez - De 'nieuwe Iniesta' die Barcelona verliet voor Dortmund

Het vertrek van de 18-jarige voetballer uit La Masia zorgde voor oproer in Catalonië, al verliep zijn carrière in Duitsland nog niet volgens plan.

"Seizoen 2019/20: Ik kan niet wachten. Ik ben klaar om eindelijk op clubniveau van start te gaan."



Dat waren de woorden van Sergio Gómez bij een recente foto op Instagram . Hij begon de voorbereiding op dit seizoen met in Oostenrijk. Het is duidelijk dat het talent gelooft dat hij zijn belofte waar kan maken.



Achttien maanden geleden haalde Gómez wereldwijd de headlines toen Dortmund hem weghaalde bij . Voor zo'n drie miljoen euro maakte hij de overstap naar Duitsland. Velen verwachtten dat de jonge middenvelder, die door sommigen al de 'nieuwe Iniesta' werd genoemd, zich probleemloos in het eerste elftal zou spelen. Zijn eerste volledige seizoen bracht hij echter door in het tweede elftal van BVB , uitkomend in de Regionalliga West. Gómez speelde niet tegen of , maar tegen clubs als TV Herkenrath en SC Wiedenbrück.



Maar nu, na een succesvolle zomer, kan het wat hem betreft eindelijk beginnen. Gómez speelde een belangrijke rol bij Spanje Onder-19, dat de Europese titel veroverde.



Zijn carrière op het hoogste niveau begint echter niet in Dortmund. Maandag werd namelijk bekend dat de speler dit seizoen wordt verhuurd aan LaLiga-degradant . Daar mag de Spanjaard een kickstart geven aan zijn loopbaan, die de laatste twaalf maanden wat is vastgelopen.



De geboren Catalaan begon zijn voetbalcarrière in de jeugd van lokale clubs als CF Trajana en FC Badalona. Op zijn negende was hij al opgemerkt door scouts van het grote Barcelona en dus mocht hij in La Masia gaan voetballen. In het seizoen 2017/18 was Gómez een vaste waarde in de ploeg die voor de tweede keer de UEFA Youth League won. Hij mocht zelfs twee keer invallen in Barcelona B, op het tweede profniveau van Spanje.



Halverwege dat seizoen mocht het talent met Spanje Onder-17 mee naar India voor het WK. Gómez was daar vier keer trefzeker en werd uitgeroepen tot de op één na beste speler van het toernooi. Hij nam achter Phil Foden, die scoorde in de finale tussen Engeland en Spanje (5-2), de Zilveren Bal in ontvangst.



Zijn prestaties waren zo indrukwekkend dat Dortmund zich drie maanden later in Camp Nou meldde. "Eén van de sterkste spelers van zijn leeftijd ter wereld", waren de woorden van sportief directeur Michael Zorc om de toen 17-jarige speler te omschrijven. Barcelona baalde zo van zijn vertrek, dat het budget voor La Masia volgens Sport met 160 procent werd verhoogd om te voorkomen dat nog meer eigen jeugd naar het buitenland zou gaan.

Lees beneden verder

Ondanks twee invalbeurten in de , tegen het einde van het seizoen, gaf Gómez toe dat hij moeite had om zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving. Een intensieve taalcursus van drie Duitse lessen per week hielp wel wat, maar ondanks de hoop dat de nieuwe coach Lucien Favre hem meer kansen zou geven dan diens voorganger Peter Stöger, zat Gómez vorig seizoen maar één keer bij de wedstrijdselectie voor een competitieduel.



In de mocht Gómez alleen invallen in de blessuretijd van de laatste groepswedstrijd tegen (0-2 winst). Het was voor de Spaanse belofte een frustrerend seizoen, waarin hij zag hoe generatiegenoten Jadon Sancho en Dan-Axel Zagadou opbloeiden onder leiding van Favre. Toch werd Gómez in maart wel opgenomen in Goal's NxGn-lijst van de 50 beste tienertalenten ter wereld . Een lijst waar Sancho overigens bovenaan eindigde.



"Hij heeft tijd nodig", zei oud-speler Sebstian Kehl, die zich tegenwoordig inzet voor het scoutingsteam van Dortmund, in november tegen de Daily Mail . "Vorig jaar was alles nieuw voor hem. Zijn familie reist af en toe hierheen, maar normaal gesproken is hij in zijn eentje. Het is niet alsof er ieder moment iemand bij hem is, ze gaan niet met hem naar de supermarkt."

"Sergio moet op eigen benen kunnen staan en zich alleen kunnen redden", aldus Kehl. "Wij zijn beschikbaar en er wordt voor hem gezorgd, maar er komt een moment waarop een speler het zelf moet doen. Dat hoort bij persoonlijke ontwikkeling." Daar zal Gómez ongetwijfeld van hebben geleerd. Hij liet zelfs zijn zomervakantie schieten om meteen na de Europese triomf van Spanje Onder-19 aan de voorbereiding te beginnen.



"Ik wil mezelf blijven verbeteren en ik hoop natuurlijk ook dat ik speelkansen blijf krijgen", sprak de jongeling in een recent interview. Maar we weten nu dus dat die kansen voorlopig komen in Spanje en niet in het Signal Iduna Park.



Hoewel de tweede divisie van Spanje een heel ander niveau is dan de top van de Bundesliga, begint Huesca het seizoen wel als één van de favorieten om meteen weer terug te promoveren naar LaLiga. En er is geen twijfel dat een speler die iets te bewijzen heeft het verschil kan maken.



Gómez' ontwikkeling is misschien even geblokkeerd geweest, maar zijn spel op het EK Onder-19 van deze zomer bewijst dat hij niet voor niets al werd gezien als potentiële legende in Camp Nou. Zijn tijd bij Dortmund of een andere Europese topclub komt nog wel. Geduld hebben is nu belangrijk.