Sergiño Dest ontkent 'verhaal binnen Ajax' en wacht op KNVB

De KNVB gaat op korte termijn in gesprek met Sergiño Dest in de hoop hem over te kunnen halen om voor een interlandloopbaan bij Oranje.

De Nederlandse rechtsback van met Amerikaans paspoort heeft zijn debuut voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten al gemaakt, maar kan nog voor Oranje kiezen omdat de wedstrijden tegen Mexico en Uruguay met Team USA oefenduels betroffen.

Volgens De Telegraaf gaat het verhaal binnen Ajax dat Dest al zo goed als zeker voor een interlandcarrière bij Amerika heeft gekozen. "Nee, ik heb nog geen beslissing genomen en wil daar de tijd voor nemen."

"Ik bespreek alles met mijn ouders (zijn vader is een Amerikaan, zijn moeder een Nederlandse, red.) en zaakwaarnemer Joes Blakborn en en zet per land alle voordelen en nadelen op een rij", reageert Dest in de krant. "Zodra ik de knoop heb doorgehakt, horen jullie het van me."

Dest heeft zijn jeugdinterlands altijd afgewerkt namens de VS en de talentvolle Ajax-verdediger bevestigt dat het een rol kan spelen dat de Amerikaanse voetbalbond duidelijker dan de KNVB laat blijken dat zij hem graag willen hebben. "Op dit moment heb ik dat gevoel wel, ja."

"Maar zoals ik zei, liggen allebei de opties open", aldus Dest, die benadrukt dat een gesprek met bondscoach Ronald Koeman van invloed kan zijn. "Een goed gesprek, waarin de bondscoach zijn plannen met mij duidelijk maakt, zou mijn keuze kunnen beïnvloeden, ja. En de intentie om snel eens met de KNVB te praten in Zeist is er."

De ontwikkeling van Dest is stormachtig te noemen. In de voorbereiding speelde hij zich in de kijker bij trainer Erik ten Hag en afgelopen dinsdag stond hij in de basis tegen OSC in de .

Het achttienjarige talent probeert er zo veel mogelijk van te genieten. "En omdat ik een jonge jongen ben, besef ik dat ik veel rust nodig heb. Op dit niveau presteren vraagt lichamelijk en geestelijk veel van een jeugdige speler. Ja, ook mentaal. Er komt veel op me af en een heleboel mensen willen iets van me."