Sergiño Dest kan na keuze voor Verenigde Staten tegen Oranje spelen

Het Nederlands elftal speelt zijn eerste wedstrijd van 2020 tegen de Verenigde Staten, zo maakt de KNVB vrijdag bekend via de officiële kanalen.

Oranje treft de Amerikanen op donderdag 26 maart in het Philips Stadion te Eindhoven.

Voor Sergiño Dest kan het treffen bovendien een speciale wedstrijd worden: de verdediger van maakte onlangs zijn keuze tussen Team USA en het en kan nu juist tegen Oranje aantreden.

De eerste wedstrijd van Oranje in het kalenderjaar vindt plaats in het Philips Stadion en begint om 20.45 uur. Het is de zesde ontmoeting tussen het Nederlands elftal en de nationale ploeg van de Verenigde Staten.

Nederland wist viermaal te winnen. De laatste clash tussen beide landen, in juni 2015, eindigde echter in een 3-4 zege voor de Amerikanen.

De formatie van bondscoach Gregg Berhalter bezet plaats 22 op de FIFA-ranglijst. Oranje staat acht plaatsen hoger.