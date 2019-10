"Sergiño Dest is helemaal niet beter dan Denzel Dumfries"

Willem van Hanegem vindt dat het Nederlands elftal weer tot de top behoort.

Ook al liet het team van Ronald Koeman in de EK-kwalificatie tegen Noord-Ierland en Wit-Rusland geen spetterende indruk achter. De voormalig Oranje-international stelt dat het positief is dat tegelijkertijd veel talenten op de achtergrond zich nadrukkelijk aan het manifesteren zijn en vroeg of laat ook in aanmerking zullen komen voor Ronald Koeman.

"Toen Oranje in september 2015 met 3-0 van Turkije verloor, heb ik in deze krant een lijstje opgesteld met talenten die ons er bovenop zouden helpen", vertelt Van Hanegem maandag in zijn column in het Algemeen Dagblad . "Die jongens waren er allemaal al, die hadden dat rapport niet nodig. Alleen hadden ze nog even de tijd nodig. En nu zijn ze er. En nog veel mooier, er zijn er opeens nog veel meer."

Van Hanegem noemt talenten als Calvin Stengs, Myron Boadu, Javairo Dilrosun en Mohamed Ihattaren op. Laatstgenoemde moet nog kiezen tussen Nederland en Marokko. "Als hij voor Nederland kiest, moet je hem ook meteen meenemen naar het EK. Die gozer kan Oranje écht naar een hoger niveau tillen. Dat idee heb ik bij Sergiño Dest zeker niet. Die is helemaal niet beter dan Denzel Dumfries."

"Dat is Joël Veltman trouwens ook niet, bleek gisteren maar weer eens. Zoals het ook met Marten de Roon op de bank niet opeens als een trein liep." Van Hanegem is altijd blijven geloven in Georginio Wijnaldum, ook al was hij jaren geleden in de moeizame periode na het WK van 2018 in de optiek van critici een van de eersten die moest sneuvelen in de selectie.

"Nu is Wijnaldum voor diezelfde mensen de man die ons samen met Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de weg moet wijzen naar grote prestaties op een eindronde. Dat zit mij dwars, omdat die gasten met al hun meningen vooral lijken op wuivend riet."