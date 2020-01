Sergiño Dest: "Ik schrok van de commotie over mijn vertrek uit Qatar"

Sergiño Dest heeft voor het eerst een reactie gegeven op zijn vroegtijdige vertrek uit het trainingskamp van Ajax in Qatar.

De Amerikaanse rechtsback, die wegging vanwege de politieke spanningen in het Midden-Oosten tussen de Verenigde Staten en Iran, zegt te zijn geschrokken van de commotie die ontstond.

"Ik had niet verwacht dat het zo groot werd, maar het is nou eenmaal zo", reageert de negentienjarige Dest na afloop van de wedstrijd tussen Jong en Jong (0-0).

De vleugelverdediger speelde negentig minuten mee met de beloften van de Amsterdammers. "Ik ben teruggekomen en ik heb hier mijn programma verder gevolgd. Dat is het gewoon, het is niet anders geweest dan normaal."

Dest bevestigt dat politieke spanningen ten grondslag lagen aan zijn vertrek uit Qatar. "Ik heb gewoon aangegeven dat ik me niet op mijn gemak voelde en uiteindelijk heeft Ajax daar begrip voor getoond en ze hebben me laten gaan."

Algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax liet eerder in de media optekenen dat hij de commotie over Dest overtrokken vond. "Ik sluit me daarbij aan", zegt de verdediger zelf.

Het nationale elftal van de Verenigde Staten zegde zijn trainingskamp in Qatar af, maar dat heeft niet meegespeeld in de beslissing van Dest. "Ik heb niks gehoord van hen, dus daar kan ik niks over zeggen."

De drievoudig international wil de kwestie nu achter zich laten. "Ik vind dat de club me goed heeft geholpen, daar ben ik dankbaar voor."

"Verder is er niks, we spelen gewoon weer en moeten ons focussen op de competitie."