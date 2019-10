Sergiño Dest: "Ik ging me ook steeds Amerikaanser voelen"

Sergiño Dest staat voor een lastige keuze in zijn loopbaan.

De talentvolle rechtsback van heeft zijn debuut in de nationale ploeg van de Verenigde Staten reeds gemaakt, maar omdat hij nog geen officieel duel voor Team USA speelde, kan hij nog de overstap maken naar het .

Het talent heeft nameljik een dubbel paspoort en denkt momenteel na over zijn toekomst als international. Op de clubwebsite van Ajax gaat hij in op zijn situatie. Dest speelde de vorige interlandperiode in september twee oefeninterlands tegen Uruguay en Mexico.

Daarna sprak hij met bondscoach Ronald Koeman en Nico-Jan Hoogma van de KNVB. "Ik heb daarin een plaatje geschetst van hoe wij de toekomst van hem zien bij het Nederlands elftal", aldus Koeman maandag tijdens een persconferentie.

"Hij is een kandidaat voor de rechtsbackpositie, maar ik beloof niemand wat. Hij heeft echter blijkbaar tijd nodig om tot een beslissing te komen", besloot de oefenmeester, die de jonge Ajacied ook alle tijd gunt om zijn keuze te maken.

"Mijn vader komt uit Brooklyn, maar thuis in Almere werd er gewoon Nederlands gesproken", vertelt Dest op het clubkanaal van zijn werkgever. "Sterker nog, een paar jaar geleden was mijn Engels nog zeer matig."

"Ik was ook helemaal niet bezig met mijn Amerikaanse 'roots'. Totdat ik in Amerikaanse jeugdelftallen ging voetballen. Vanaf dat moment werd mijn Engels beter, maar ging ik me ook steeds Amerikaanser voelen. Ik besefte: Hé, dit is óók mijn nationaliteit.'"

"Nu vind ik het mooi om zowel Nederlander als Amerikaan te zijn. Het is een verrijking en daarnaast is het Amerikaanse paspoort een van het mooiste van de wereld.''

Om goed na te denken over zijn toekomst als international, ging hij niet in op een nieuwe uitnodiging van de Amerikaanse bondscoach. Wanneer hij deze interlandperiode in actie zou komen voor de Verenigde Staten, zou zijn toekomst als international vastliggen.

"Als ik vroeger aan voetbal dacht, dacht ik aan Ajax en Oranje. Nooit aan Amerika. Maar door Oranje werd ik niet benaderd", aldus Dest, die met zijn ouders praat over de lastige keuze die hem wacht.