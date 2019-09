Serge Aurier draait 180 graden van mening: "Ik wil niet weg"

Serge Aurier wilde gedurende de zomer vertrekken bij Tottenham Hotspur, maar hij beweert nu dat hij gelukkig is in Engeland.

De Ivoriaanse international werd in augustus 2017 voor 25 miljoen euro overgenomen van Paris Saint-Germain en in de twee seizoenen die volgden groeide hij niet uit tot een onbetwiste basisspeler. Aurier kwam in zijn eerste seizoen tot 24 wedstrijden, waar hij afgelopen seizoen tot 17 optredens kwam.

De rechtsback kampte verschillende keren met blessures, maar Mauricio Pochettino gaf ook de voorkeur aan andere opties. Vanwege die status drong Aurier tijdens de zomerse transferperiode aan op een vertrek, maar hij keerde zaterdag terug in de basisopstelling van Tottenham, dat met 4-0 won van .

Op de vraag of hij had willen vertrekken, vertelt Aurier in gesprek met verslaggevers : "Ja, maar dat was de situatie voordat de transfermarkt sloot. De transferperiode is nu voorbij, nu ben ik rustig en gelukkig om te blijven. Ik praat met iedereen, ik wil niet weg."

"Ik had iets in mijn hoofd, maar wilde niet vertrekken om de manager of de voorzitter (Daniel Levy, red.). Het was mijn persoonlijke situatie en nu is het OK. Iedereen wil me nog een kans geven en nu ben ik blij om te blijven en blij om te spelen en blij om de overwinning."

"We moeten het beste geven voor dit seizoen en voor de prijzen. Er is niets veranderd in mijn leven. Ik blijf en ik wil me nu bewijzen en mijn best geven voor de supporters, voor de club, voor iedereen."

Tottenham is het seizoen 2019/20 gestart met acht punten uit vijf wedstrijden en staat daarmee op de derde plek in de Premier League. De aandacht verschuift deze week naar de , waar woensdagavond de eerste groepswedstrijd wacht met een bezoek aan Olympiakos.

Vooruitlopend op die wedstrijd, zegt Jan Vertonghen: "We willen zo ver komen als vorig jaar. We hebben een leuke groep. Goede wedstrijden, leuke uitdagingen, teams waar we nog niet tegen hebben gespeeld."

"Vijftien of twintig teams hebben het gevoel dat ze daar thuishoren, dus er wacht een grote uitdaging. Maar we hebben het vorig jaar geweldig gedaan en we willen het herhalen. We hebben nu hun respect verdiend. Teams benaderen ons anders dan een paar jaar geleden. Maar ze zullen ons als een outsider beschouwen."