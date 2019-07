Sepp van den Berg en Ki-Jana Hoever krijgen heuglijk nieuws van Liverpool

Sepp van den Berg en Ki-Jana Hoever mogen zich tijdens het trainingskamp van Liverpool in de Verenigde Staten bewijzen bij manager Jürgen Klopp.

Het Nederlandse tweetal is opgenomen in de 28-koppige selectie van the Reds voor de tour aldaar. Uiteraard is er ook plaats ingeruimd voor Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, die afgelopen seizoen de veroverden met .

Van den Berg, die een vijfjarig contract tekende op Anfield, werd deze zomer voor circa twee miljoen euro overgenomen van . De zeventienjarige zomeraanwinst heeft nog geen officiële goedkeuring van de FIFA, waardoor hij het oefenduel met Tranmere Rovers van zondag moest laten schieten. Liverpool hoopt het papierwerk rondom de aankoop op korte termijn afgerond te hebben.



Hoever speelt sinds 2018 voor Liverpool. Zijn debuut in de hoofdmacht kwam in januari, in een -wedstrijd tegen . Veel topspelers ontbreken nog bij Liverpool vanwege interlandverplichtingen of vakantie. De club staat vrijdag tegenover in een vriendschappelijke ontmoeting. Daarna volgen nog oefenduels met en . Het eerste duel in de Premier League, tegen promovendus Norwich City, staat gepland voor 9 augustus.



Volledige selectie Liverpool:



Doel:Simon Mignolet, Jakub Ojrzynski, Daniel Atherton



Verdediging:Nathaniel Clyne, Fabinho, Virgil van Dijk, Dejan Lovren, Joe Gomez, Andrew Robertson, Joël Matip, Adam Lewis, Nathaniel Phillips, Ki-Jana Hoever, Yasser Larouci, Trent Alexander-Arnold, Sepp van den Berg



Middenveld:Georginio Wijnaldum, James Milner, Jordan Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain, Adam Lallana, Curtis Jones



Aanval:Rhian Brewster, Divock Origi, Ryan Kent, Bobby Duncan, Ben Woodburn en Harry Wilson.