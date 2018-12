Sensatie van PSV geniet: "Ik heb veel mooie momenten meegemaakt"

Denzel Dumfries heeft weinig tijd nodig gehad om te wennen bij PSV.

De rechtsback veroverde een basisplaats, leverde goede prestaties af in de Champions League en speelde zich in het Nederlands elftal. "Ik heb het afgelopen jaar al veel mooie momenten mogen meemaken", zegt Dumfries in een interview met De Telegraaf .

"Dat geeft een goede boost om zo door te gaan de rest van dit seizoen. In de Champions League leer je dat dingen in een split second worden beslist. Qua punten was het minder, maar qua spel hebben we het goed gedaan. Uiteindelijk is dat tweede puntje nog mooi meegenomen. Een puntje staat ook weer zo zielig", aldus de 22-jarige verdediger.



Dumfries is hoe dan ook niet optimaal tevreden, want PSV is uitgeschakeld en de back is dan ook niet met een 'big smile' vertrokken uit het Giuseppe Meazza. Daar pakte PSV dinsdagavond een punt tegen Internazionale, dat nu instroomt in de Europa League. Dumfries genoot van de strijd en moet zich met PSV nu richten op het duel met Heracles Almelo.



Van onderschatting mag geen sprake zijn, benadrukt Dumfries: "Het mag ons niet overkomen dat we verslappen na dit soort wedstrijden in Europa, maar we zijn ervaren en volwassen genoeg om daar goed mee om te gaan." PSV gaat zaterdag op bezoek bij Heracles, de huidige nummer vijf van de Eredivisie.