Senesi laat zich uit over Feyenoord: "Een belangrijke club in Nederland"

Marcos Senesi staat open voor een transfer van San Lorenzo naar Feyenoord, zo geeft hij aan in gesprek met TyC Sports.

De Argentijnse verdediger staat naar verluidt hoog op het verlanglijstje van de club uit Rotterdam en moet circa zeven miljoen euro kosten. Senesi weet niet waar zijn toekomst ligt, maar staat welwillend tegenover een verhuizing naar De Kuip.

De 22-jarige verdediger heeft een aflopend contract bij zijn huidige werkgever. "Het is onbekend, ik weet niet wat er gaat gebeuren", aldus Senesi over zijn sportieve toekomst. Hij erkent de belanstelling vanuit Rotterdam. "Het is , een belangrijke club in Nederland. Het is een grote club die Europees speelt. Natuurlijk ben je geïnteresseerd in zo'n club. Ik heb hier nog niet met Pizzi (trainer van San Lorenzo, red.) over gesproken en mijn zaakwaarnemer zei dat ik geduld moet hebben."

Het Algemeen Dagblad meldde maandag dat het een kwestie van tijd is voordat Senesi zich speler van Feyenoord mag noemen. De krant sprak de verwachting uit dat er binnenkort witte rook is.

Mogelijk zal Feyenoord wachten op de definitieve kwalificatie voor de groepsfase van de . 'De drie miljoen euro die vrijwel zeker wordt geïncasseerd zal normaal gesproken het allerlaatste zetje voor de transfer zijn', zo klinkt het.

"Ik heb drie uur naar die jongen zitten kijken. Hij is een nóg betere uitvoering van Lisandro Martínez. Hij dribbelt goed in, heeft een goede pass, kan geweldig koppen en is een harde speler", vertelde Hans Kraay junior zondag bij FOX Sports over het doelwit van de Rotterdammers.