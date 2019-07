Semedo is de sleutel in deals van Barcelona met Griezmann en Neymar

Als de rechtsback wordt betrokken in een ruildeal, zou de transfer van de Fransman geregeld zijn en komt mogelijk ook Neymar naar Camp Nou.

Nelson Semedo heeft misschien wel de sleutel in handen wat betreft de pogingen van om zowel Antoine Griezmann als Neymar deze zomer te contracteren.



Het lijkt waarschijnlijk dat Griezmann naar Catalonië komt, aangezien de Franse international en Barça al met elkaar akkoord zijn. Ondanks dat moet de Spaanse kampioen nog wel tot een overeenkomst zien te komen met . Daardoor is de overstap nog steeds niet officieel bevestigd.



Goal kan bevestigen dat Barcelona een bod van 126 miljoen euro heeft uitgebracht, meer dus dan de 120 miljoen die als afkoopsom in Griezmann's contract staat.



De Blaugrana willen die som echter wel gesplitst betalen in plaats van vooraf en dat ziet Atlético niet zo zitten.



De formatie van Diego Simeone wil de transfersom van Griezmann graag meteen investeren in nieuwe spelers, zoals -talent João Félix. Atléti heeft daarom zeker 120 miljoen nodig.



Barça aarzelt of het daarmee akkoord zal gaan, want als de club deze zomer het volledige bedrag moet ophoesten, wordt het een stuk lastiger om Neymar terug te halen naar Camp Nou. Bij een gesplitste betaling voor Griezmann kunnen de Spanjaarden meer uitgeven aan de -ster.

Er is echter nog een andere optie. Barcelona zou Semedo kunnen betrekken in een ruildeal met Atlético voor Griezmann. Zoals Goal eerder al meldde, zijn de Madrilenen wel gecharmeerd van de verdediger.



Maar het standpunt van de andere partij is niet veranderd: de kampioen van wil de Portugese international in geen enkele transfer betrekken.



Door Semedo's ontwikkeling afgelopen seizoen is men in Catalonië optimistisch over zijn toekomst. Bovendien heeft Barcelona momenteel geen echte vervanger voor de rechtsback.



Dit zorgt ervoor dat er weinig ontwikkeling is wat betreft de komst van Griezmann. Barcelona wil in meerdere termijnen betalen zonder Semedo weg te doen, terwijl Atlético geen betaling in meerdere termijnen accepteert.



Barça kan daardoor Griezmann maandag nog niet presenteren, en gezien de laatste ontwikkelingen is het onduidelijk wanneer dat wel het geval zal zijn.