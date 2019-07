Seizoen Asensio mogelijk al voorbij door zware blessure

Real Madrid moet het wellicht voor de rest van het seizoen stellen zonder Marco Asensio door een zware knieblessure.

Asensio haalde het einde van het duel met om de International Champions Cup niet en de Spaanse grootmacht communiceert woensdagmiddag via de officiële kanalen dat de aanvaller zijn kruisband en meniscus heeft gescheurd.

voegt toe dat Asensio in de komende dagen geopereerd zal worden, waarna hij aan zijn revalidatie kan beginnen. Voor een dergelijke knieblessure staat doorgaans een herstelperiode van acht tot tien maanden, waardoor het de vraag is of de 23-jarige aanvaller dit seizoen überhaupt nog in actie kan komen.

De blessure van Asensio komt aan de vooravond van wat eigenlijk het seizoen van de waarheid voor hem had moeten worden. De aanvaller werd in de afgelopen voetbaljaargang al voorbijgestreefd door de jonge Vinícius Júnior en deze zomer kwamen er met Eden Hazard en Rodrygo bovendien twee dure concurrenten bij.

De buitenspeler speelde tot nu toe 135 wedstrijden namens Real Madrid, waarin hij 27 doelpunten maakte en 19 assists afleverde.

Het uitvallen van Asensio kan bovendien gevolgen hebben voor Gareth Bale, James Rodríguez en Dani Ceballos. Deze drie spelers werden de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek uit het Santiago Bernabéu, waarbij vooral de twee laatstgenoemden op concrete interesse kunnen rekenen.

en zijn in de markt voor James, terwijl Ceballos op huurbasis onderweg lijkt naar Arsenal. Het is echter de vraag of Real nu nog akkoord gaat met een vertrek van deze spelers.