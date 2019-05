Seizoen lijkt voorbij voor Liverpool-speler Keïta

Voor Naby Keïta is het seizoen 2018/19 waarschijnlijk afgelopen. De middenvelder van Liverpool liep woensdag tegen Barcelona een blessure op.

Keïta moest in de eerste helft van de eerste halve finale van de worden gewisseld vanwege een liesblessure. Goal begrijpt dat hij dit seizoen alleen nog in actie kan komen als de finale haalt. The Reds gingen in Camp Nou echter met 3-0 onderuit, dus die kans is behoorlijk klein.



Na 33 optredens, waarin Keïta drie keer scoorde, lijkt zijn debuutseizoen op Anfield dus ten einde. Liverpool betaalde in augustus 2017 ongeveer 60 miljoen euro om de Guinese international over te nemen. Beide clubs spraken toen af dat de 24-jarige speler een jaar later naar de Premier League zou komen.



De verwachting is dat Keïta op tijd fit zal zijn voor de Afrika Cup, die voor Guinea op 22 juni begint met een wedstrijd tegen Madagaskar. Het wegvallen van de spelverdeler is een flinke tegenvaller voor Jürgen Klopp, aangezien de nieuweling na een wat stroeve start steeds beter begon te spelen. In de uitwedstrijd tegen (zaterdag) zal Jordan Henderson zijn plek waarschijnlijk overnemen.



Liverpool moet in de laatste twee speelronden van de Premier League hopen dat nog punten verspeelt. De koploper, die één punt voorsprong heeft, speelt nog tegen (thuis) en Brighton (uit). De ploeg van Klopp krijgt op de laatste speeldag op 12 mei bezoek van .