Seizoen Bologna in teken van tegen leukemie strijdende Sinisa Mihajlovic

Hij verraste vriend en vijand toen hij plaatsnam op de bank bij Bologna, slechts enkele weken nadat hij werd getroffen door acute leukemie.

De voetbalwereld werd op zaterdag 13 juli opgeschrikt door de mededeling van Sinisa Mihajlovic, de trainer van kampte met acute leukemie. Er werd een persconferentie ingelast waar de Serviër zijn verhaal deed: "Helaas, of gelukkig, heb ik wat tests ondergaan en zijn er afwijkingen ontdekt die er vier maanden geleden nog niet waren. Ik dacht dat het koorts was, maar ik heb leukemie."

"Ik heb de hele nacht gehuild en heb het nog steeds moeilijk, maar ik ben niet bang. Ik ga dinsdag naar het ziekenhuis en kan niet wachten om het gevecht aan te gaan en te genezen. Ik heb tegen mijn spelers gezegd dat ik hoe dan ook zal winnen, zoals ik hen ook altijd leer", klonk het krachtig.

Gewonnen had de voormalige middenvelder de strijd op de eerste speeldag in de zeker nog niet, zo was te zien bij de wedstrijd tegen Hellas Verona op 25 augustus. Mihajlovic kreeg in het ziekenhuis de afgelopen weken chemotherapie om de leukemie te bestrijden, maar bleef ondertussen wel contact houden met zijn technische staf en spelers. En zo stond hij daar opeens in het Stadio Marc'Antonio Bentegodi, met een petje op zijn kale hoofd. Na de wedstrijd, die in 1-1 eindigde, keerde hij weer terug naar het ziekenhuis.





Niet alleen verraste hij de toeschouwers in het stadion in Verona, ook de spelers van Bologna reageerden verbaasd. "We waren in shock dat de trainer op de bank plaatsnam. We hadden het niet verwacht, hoewel hij het ons wel beloofd had", vertelde Andrea Poli na afloop tegen DAZN. "We zijn heel blij dat hij bij ons is, hij toont ontzettend veel moed."

Mihajlovic sprak de selectie in aanloop naar de wedstrijd tegen Hellas Verona via een conferencecall en zei dat hij niet honderd procent was. "Hij had een maand geleden al gezegd dat hij bij de wedstrijd tegen Verona wilde zijn, maar we hadden niet gedacht dat hij het echt zou doen", reageerde Riccardo Orsolini aan Sky Sport Italia. "We waren zo blij om hem te zien en zijn aanwezigheid gaf ons een extra boost. De trainer heeft wat gewicht verloren, maar zijn doorzettingsvermogen en passie zijn nog steeds hetzelfde. Het spijt ons alleen dat we hem geen zege hebben kunnen geven."

De vijftigjarige oefenmeester stond er al goed op bij de fans van Bologna en zijn status zal alleen maar toegenomen zijn. Mihajlovic volgde op 28 januari 2019 Filippo Inzaghi op als trainer in het noorden van Italië. I Rossoblu bezette op dat moment de achttiende plek in de Serie A en had slechts 2 van de tot dan toe 21 competitiewedstrijden gewonnen. De 4-0 thuisnederlaag tegen was voor voorzitter Joey Saputo de druppel om Inzaghi te ontslaan. Mihajlovic, die van november 2008 tot april 2009, zonder al te veel succes, al werkzaam was geweest bij de club, werd aangesteld als diens vervanger.





Er volgde zes dagen na zijn aanstelling een absoluut droomdebuut. Op bezoek bij werd met 0-1 gewonnen, waar Federico Santander (foto boven) sde enige treffer voor zijn rekening nam. Het duurde vervolgens vier wedstrijden voordat de volgende zege werd geboekt en vanaf dat moment werd de lijn omhoog ingezet. Van de laatste twaalf competitiewedstrijden van het Serie A-seizoen 2018/19 won Bologna er onder leiding van Mihajlovic acht en eindigden twee wedstrijden in een gelijkspel. De club eindigde zodoende op de tiende plek, acht plekken hoger dan op het moment van de trainerswissel.

In het teken van Mihajlovic

Mihajlovic tekende bij zijn aanstelling in januari een contract tot de zomer van 2022 en is zodoende begonnen aan zijn eerste volledige seizoen bij de club. Over wat het doel van Bologna dit seizoen is, is Simone Gambino van Goal Italië duidelijk: "Ze willen een geweldig seizoen hebben voor hun trainer Mihajlovic, die vecht tegen de leukemie. Daarnaast moet je rekening houden met het feit dat voorzittre Saputo een echt ambitieuze man is." Het valt dus nog te bezien of er genoegen gaat worden genomen met een tiende plek op de eindklassering van de Serie A.

Om de ambities kracht bij te zetten, werd er in de zomer flink geïnvesteerd op de transfermarkt. Er werden vele miljoenen betaald voor onder andere de komst van Stefano Denswil, Riccardo Orsolini, Nicola Sansone, Jerdy Schouten, Andreas Skov Olsen, Roberto Soriano en Takehiro Tomiyasu. Met name Orsolini moet in de gaten worden gehouden en volgens Gambino is hij de belangrijkste speler van Bologna dit seizoen. "Hij is een van de beste jonge talenten in Italië. Ze hebben hem voor ongeveer vijftien miljoen euro gekocht, na een goed seizoen op huurbasis. Hij zal de ster van het team zijn."

De Italiaans jeugdinternational doorliep de jeugdopleiding van Ascoli en maakte in januari 2017 de overstap naar , dat hem vervolgens direct weer verhuurde aan Ascoli. Orsolini zou nooit zijn debuut maken bij la Vecchia Signora. Na de eerste seizoenshelft van het seizoen 2017/18 voor gespeeld te hebben, volgde een stap op huurbasis naar Bologna, dat hem na anderhalf jaar definitief vastlegde. In anderhalf seizoen kwam de vleugelaanvaller tot 45 wedstrijden, waarin hij 10 keer scoorde en 6 assists gaf.





Op de flanken heeft Mihaljovic geen gebrek aan kwaliteit. Orsolini is verzekerd van een basisplaats op rechts, waar het grote Deense talent Andreas Skov Olsen deze zomer voor zes miljoen euro werd overgenomen van Nordsjaelland als stand-in voor de Italiaan. De positie van linksbuiten wordt ingevuld door Nicola Sansone. De Italiaan werd tijdens de tweede seizoenshelft van afgelopen jaargang gehuurd van en de samenwerking beviel dusdanig goed, dat Bologna de drievoudig international voor 7,5 miljoen euro definitief vastlegde. De Tsjechisch international Ladislav Krejci zal fungeren als stand-in.

"De grootste zwakte van het team is waarschijnlijk hun gebrek aan een echte doelpuntenmaker, omdat Rodrigo Palacio en Mattia Destro, Rodrigo Palacio en Santader geen geweldige doelpuntenmakers zijn", zo stelt Gambino. De statistieken bewijzen de uitspraak van Gambino. Destro, Palacio en Santander speelden gezamenlijk tot dusver 207 wedstrijden voor Bologna en het drietal kwam daarin tot slechtst 45 doelpunten en 20 assists. Orsolini en Santander werden afgelopen seizoen clubtopscorer met acht doelpunten, waar de inmiddels naar vertrokken Erick Pulgar zes keer scoorde. Destro kwam tot vier doelpunten en één assist en Palacio scoorde drie keer en was zes keer de aangever.

Toch is er geen reden tot wanhoop dit seizoen bij Bologna. "De grootste kracht kan hun eenheid zijn, een groep die nader bij elkaar is gekomen na de ziekte van Mihaljovic." De selectie wil strijden voor hun tegen leukemie strijdende trainer, die nog strijdbaarder is geworden. I Rossoblu hoort bij de acht ploegen die nog ongeslagen zijn na de eerste twee competitiewedstrijden. Na de 1-1 tegen Hellas Verona in het openingsweekend, volgde een nipte 1-0 zege in blessuretijd op tijdens de tweede speeldag. Roberto Soriano en Nicola Sansone namen de eerste twee treffers voor hun rekening en hielpen hun ploeg daarmee aan voorlopig de zesde plek in de Serie A, waarmee de lijn naar boven nog verder is ingezet.

Sterkste opstelling

In de in de ogen van Simone Gambino sterkst mogelijke opstelling is ruimte voor Stefano Denswil en Mitchell Dijks. Denswil krijgt een plek centraal in de verdediging, waar Dijks als vaste linksback lijkt te gaan fungeren dit seizoen onder Sinisa Mihajlovic. Jerdy Schouten moet voorlopig genoegen nemen met een plek op de bank.