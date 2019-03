Seedorf: "Real Madrid moet niet te veel druk leggen op Vinicius"

De voormalig middenvelder van Real Madrid heeft de club op het hart gedrukt om niet te veel druk te leggen op de schouders van Vinicius Junior.

Clarence Seedorf heeft in gesprek met Goal zijn geloof in Vinicius Junior uitgesproken. De Nederlander denkt dat de jonge Braziliaan de absolute top kan halen. De jonge aanvaller speelde dit seizoen al 26 wedstrijden in zijn debuutseizoen voor Real Madrid en was daarin goed voor vier goals en vier assists.

Ondanks zijn jonge leeftijd toont Vinicius al het lef en het technische vermogen waarmee hij een plek in de selectie heeft afgedwongen. Hij heeft bovendien bijgedragen aan de wederopstanding na een dramatische seizoenstart. Het enige wat nog ontbreekt is de afwerking, zoals toen hij in de verloren Copa del Rey-ontmoeting met Barcelona meerdere kansen onbenut liet.

Afgelopen weekend ontving Vinicius ook de nodige kritiek na de 0-1 nederlaag, maar Seedorf is van mening dat de club hem in bescherming moet nemen in dit vroege stadium van zijn carrière. "Vinicius doet het uitstekend", aldus Seedorf in een exclusief interview. "Dit soort wedstrijden geven hem ervaring. Het is duidelijk dat de jongen talent heeft, maar we moeten geduldig zijn."

"Je kunt niet alle druk en verantwoordelijkheid op jonge spelers leggen. Jonge mensen gedijen het beste in een veilige omgeving waar ze de mogelijkheid krijgen om te slagen en om te falen, zodat ze stapje voor stapje kunnen wennen aan de top. Het is enorm belangrijk dat hun omgeving zorgt voor bescherming."

"Real Madrid heeft lang geleden al gegokt op Vinicius. Hij heeft geluk gehad dat hij snel van Real Madrid Castilla naar de hoofdmacht kon verhuizen na het vertrek van Cristiano [Ronaldo]. Anderen beleven op dit moment ook niet de beste fase in hun carrières, dus hij slaagt erin om een plekje voor zichzelf op te eisen", vervolgt Seedorf.

"Hij brengt veel persoonlijkheid met zich mee, werkt er hard voor en hij helpt het team. Het is normaal dat niet alles meteen goed gaat, maar we moeten toejuichen dat hij zo'n sterke persoonlijkheid heeft op het veld. Hij neemt nu een rol op zich die nog niet helemaal voor hem zou moeten zijn, maar hij doet het wel."

Toch moeten we er volgens de Nederlander niet vanuit gaan dat het vanaf nu alleen maar een opgaande lijn is voor de jonge aanvaller. "De club moet erop voorbereid zijn dat hij niet continu goed gaat zijn. Dat is normaal voor een jonge speler. Die terugslag overkomt iedereen."

Seedorf speelde zelf ook voor Real Madrid tussen 1996 en 2000. In die tijd won de middenvelder tweemaal de Champions League en één landskampioenschap. Tegenwoordig is hij samen met Patrick Kluivert bondscoach van Kameroen, waar hij onder meer Ajax-doelman André Onana onder zijn hoede heeft.

Door de jaren heen heeft de Nederlander veel spelers voorbij zien komen die als een komeet van start gingen en hij gelooft dat Vinicius het potentieel heeft om grootse dingen te doen, maar hij waarschuwt ook dat te veel druk zijn progressie kan doen stokken.

Seedorf gebruikt Alexandre Pato als voorbeeld. De voormalig spits van AC Milan en Brazilië werd getipt als potentiële wereldvoetballer, maar hij maakte uiteindelijk zijn grote belofte niet waar. "Maar eens in de zoveel jaar is er een speler die een fenomeen is van de eerste tot de laatste dag van zijn carrière. Dan hebben we het over spelers als Ronaldo Nazario, [Lionel] Messi, Cristiano [Ronaldo], [Diego] Maradona, Pele... We moeten dus afwachten hoe het loopt", vervolgt Seedorf.

"Kijk bijvoorbeeld naar Pato bij Milan. Hij scoorde als achttienjarige de ene goal na de andere, maar kijk nu eens wat voor carrière hij heeft gehad. Wat mij betreft is het geen kritiek, maar als je het voetbal echt kent, weet je dat je pas na een jaar of vijf, zes kunt zeggen of een talent een wereldster kan worden of niet."

"Met dat in het achterhoofd zeg ik dat ik het mooi vind om Vinicius zo te zien spelen in de wedstrijden van afgelopen weken, hoe hij de tegenstanders opzoekt, hoe hij meeverdedigt en zijn team helpt. Hij gaat een geweldige carrière tegemoet als hij deze mentaliteit blijft houden en zichzelf blijft ontwikkelen."

Real Madrid vervolgt haar weg dinsdag in de Champions League, waar het een voorsprong van 2-1 verdedigt op Ajax. In eigen huis moet men die stand over de streep zien te trekken tegen een tot op het bot gemotiveerd en goed uitgerust Ajax. Vinicius is vermoedelijk basisspeler als de Koninklijke de bittere nasmaak van twee nederlagen tegen Barcelona probeert weg te spoelen.