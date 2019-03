Seedorf: "Ook nu kan Real Madrid de Champions League winnen"

De oud-speler van Real en Ajax vindt dat de Koninklijke niet afgeschreven mag worden in de Champions League, zelfs niet na de twee verloren Clasico's.

Clarence Seedorf is van mening dat Real Madrid nog altijd in staat is om de Champions League te winnen. Real won de laatste drie edities, maar sinds het vertrek van Cristiano Ronaldo gaat het een stuk moeizamer in Madrid.

Afgelopen week werd de Koninklijke door Barcelona uitgeschakeld ind e Copa del Rey en in de competitie werd zaterdag ook afgeschminkt door de aartsrivaal, die nu een haast niet te overbruggen voorsprong van twaalf punten heeft opgebouwd in La Liga.

De hoop op een vierde eindzege op rij in de Champions League is nog wel in leven nu de ploeg zich voorbereidt op de return tegen Ajax. Dat duel wordt dinsdag gespeeld en Real Madrid verdedigt in eigen huis een 2-1 voorsprong.

Seedorf, die voor beide clubs speelde in zijn rijke carrière, stelt dat de ploeg van Santiago Solari een serieuze kandidaat is om het nogmaals te winnen. De suggestie dat men nu kansloos is door de recente nederlagen lacht hij weg.

"Vorig jaar stelden we onszelf toch dezelfde vraag", begint Seedorf zijn betoog in een exclusief interview met Goal. "Als Real als titelverdediger nog in het toernooi zit, moet je ze altijd in staat achten om de finale te halen en die te winnen."

"Wie voorspelde dat ze de Champions League drie keer op rij zouden winnen? Onmogelijk! Het was immers nooit eerder gebeurd. Zelfs niet twee keer op rij. Dus ja, natuurlijk zijn ze in staat om het te doen. Het voetbal blijft ons altijd verbazen."

"Het klopt dat het heel lastig gaat worden voor ze, maar je kunt Real Madrid nooit uitvlakken", concludeert Seedorf, die opmerkt dat Real Madrid momenteel een club in transitie is met jongelingen als Vinícius Junior en Sergio Reguilon die doorbreken.

Gareth Bale, Modric, Marcelo en Isco worden geregeld gelinkt aan een transfer, maar Seedorf zegt dat de club al het mogelijke moet doen om hen te behouden aangezien zij de afgelopen jaren een belangrijke rol vervulden en nog steeds van waarde kunnen zijn.

"Ik weet niet of ze heel de selectie gaan vernieuwen. Wat ik altijd zeg ik dat jonge spelers ouderen nodig hebben om hun spel te ontwikkelen, te groeien als mens en te begrijpen wat het inhoudt om voor Real te spelen", aldus Seedorf.

"De club heeft het goed gedaan door sleutelspelers te houden en ze zijn nog altijd strijdvaardig: derde in de competitie, springlevend in de Champions League en in de halve finale van de beker uitgeschakeld door Barcelona, maar dat is geen schande."

"Ik denk dat ze een aardig jaar beleven, als je in ogenschouw neemt wat ze de afgelopen jaren hebben gewonnen. Ook dit jaar zijn ze strijdvaardig. Je kunt nu niet verwachten dat jonge spelers degenen zijn die ervoor zorgen dat er op hetzelfde hoge niveau wordt gespeeld en dat er overal wordt gewonnen. Zo simpel is het niet."

"Ze moeten de groep geduldig opnieuw opbouwen en er moet tijd zijn voor reflectie voor spelers die al lange tijd deel uitmaken van het verhaal en die opnieuw kunnen schitteren. De jonge spelers moeten al hun energie geven en Vinicius en Reguilon doen dat volgens mij al goed."

"Maar als je tegen Barcelona of een andere wereldploeg speelt, kun je verliezen. Dat kan gebeuren. Je kunt niet altijd en overal winnen. Iedereen zou het wel willen, maar je moet ook accepteren in welke fase de club zich op dit moment bevindt. Dat is essentieel om terug te keren op een hoger niveau."