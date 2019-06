Seedorf: "Je kunt merken dat hij bij Barcelona en Ajax is opgegroeid"

Kameroen begon dinsdag met een 2-0 overwinning op Guinee-Bissau aan het toernooi om de Afrika Cup.

Bij de formatie van Clarence Seedorf en Patrick Kluivert stond André Onana onder de lat, waarmee hij de voorkeur kreeg boven Carlos Kameni en Fabrice Ondoa. In gesprek met Voetbal International laat Seedorf zich lovend uit over de doelman van .

"We wisten meteen dat Onana onze eerste keeper ging worden. Hij doet me denken aan Stanley Menzo in diens beste tijd. Ook André heeft dat katachtige; hij is een grote kat. En goed aan de bal. Je kunt merken dat hij bij en Ajax is opgegroeid, waar keepers moeten kunnen meevoetballen. Onana kan dat met beide benen", zo laat Seedorf zich lovend uit over de 23-jarige doelman, die afgelopen seizoen 55 officiële wedstrijden namens Ajax keepte.



"Zijn hele verschijning en uitstraling vind ik indrukwekkend", vervolgt de keuzeheer van Kameroen. "De eerste keer dat ik tegenover hem stond, herinner ik mij nog goed. Op basis van tv-beelden had ik de indruk dat hij niet zo groot was. Dat bleek een vertekenend beeld te geven. Want in de realiteit is het wel even anders. Goh, wát een body. Ik zou als aanvaller twee keer nadenken, voordat ik tegen hem ga opspringen."



Seedorf stelt dat Onana een sterke persoonlijkheid heeft en dat hij open staat voor andere inzichten. "Maar dat kan ook druk met zich meebrengen. Zijn mentaliteit en kwaliteit maken hem een fantastische gozer om mee te werken. André is een van de beste keepers ter wereld. Geen twijfel mogelijk", besluit Seedorf. Zijn ploeg neemt het in de groepsfase van de Afrika Cup verder op tegen Ghana en Benin, die in hun eerste wedstrijd met 2-2 gelijkspeelden.