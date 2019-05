Sebastiano Esposito - Inter's recordbrekende tienersensatie

I Nerazzuri hebben interesse van Paris Saint-Germain en al afgewimpeld voor een speler waarvan ze hopen dat hij de komende jaren hun aanval kan leiden.

Je wordt niet toevallig de jongste debutant in 's illustere Europese geschiedenis.

Dus toen Sebastiano Esposito op de leeftijd van 16 jaar en 255 dagen van de bank van I Nerazzurri kwam om te proberen zijn ploeg te redden in de tegen , gingen fans in heel Italië rechtop zitten en hielden hem in de gaten.

De spits werd in 2002 geboren in een voetbalfamilie - Esposito's opa, vader en oom waren allemaal professional - en de aanvaller leek al vroeg hun weg te volgen. Hij begon zijn ontwikkeling in dezelfde omgeving als Gianluigi Donnarrumma een paar jaar eerder had gedaan bij Club .

Het was daar waar hij gespot werd door Brescia's jeugdscout Roberto Clerici, die de spits zag domineren ondanks dat hij speelde tegen jongens die twee jaar ouder waren. Het is niet verwonderlijk dat ze weinig tijd verspilden om het talent vast te leggen.

Esposito speelde twee jaar bij de Zwaluwen, voordat hij op de radar van Inter verscheen en samen met zijn broer Salvatore maakte hij in 2013 de overstap naar Milaan. Hij had als doel om zichzelf te vestigen en uiteindelijk een San Siro-legende te worden.

De eerste stappen op dat pad waren overweldigend positief.

Hij won de titel met Internazionale Onder-16. Dit seizoen verdeelde hij zijn speeltijd tussen Onder-17, waar hij zestien keer scoorde in veertien wedstrijden, en de Primavera (of Onder-19).

Zijn zes doelpunten in zestien wedstrijden voor hen leidden ertoe dat Luciano Spalletti de tiener een kans gaf tegen Eintracht Frankfurt in een poging om doelpunten te vinden die hun hoop op Europees succes levend zouden houden.

"Helaas was ik om werkredenen niet in het stadion, maar ik zag de wedstrijd wel op tv", zei Esposito's vader, Agostino, na het debuut van zijn zoon in het eerste elftal.

"Er was al een geweldige adrenaline en toen trof de emotie me. Ik had niet verwacht hem op het veld te zien. Ik was sprakeloos en ik huilde van vreugde."

En hoewel Esposito zijn debuut bij Inter niet op kon fleuren met een doelpunt, is dit slechts de eerste stap naar wat velen voorspellen wat een zeer succesvolle carrière zal zijn voor zowel club als land.

Hij scoorde vier keer voor Italië, dat begin mei de finale van het EK Onder-17 bereikte. Die doelpunten droegen alleen maar bij aan de groeiende overtuiging dat hij een sleutelrol zal spelen in de wederopbouw van de Azzurri nadat zij zich niet wisten te kwalificeren voor het WK 2018.

Alleen Frankrijk's recordbrekende aanvaller Adil Aouchiche (negen doelpunten) vond vaker het net dan Esposito op het EK.

Dankzij zijn doelpunten behaalde Italië het maximale aantal punten in een groep bestaande uit zowel Spanje als Duitsland. In de halve finale tegen Frankrijk schoot Esposito prachtig een vrije trap tegen de touwen en daarmee behaalden de Azzurri een plaats in de finale tegen Nederland.

En hoewel Oranje de finale in Dublin met 4-2 won en zodoende hun titel verdedigden die ze twaalf maanden eerder ook hadden gewonnen, waren Esposito's prestaties tijdens het toernooi in Ierland goed genoeg om enkele van Europa's topclubs alert te maken van zijn potentieel.

Paris Saint-Germain blijft zijn ontwikkeling nauwlettend volgen nadat zij eerder door de familie van de jongeling zijn afgewezen. Zij zagen er meer voordelen van in dat Esposito tijdens zijn tienerjaren in Italië bleef.

Liverpool heeft de afgelopen maanden ook contact gehad. Maar de gedachte om Esposito een permanente transfer te laten maken naar een potentiële Europese rivaal, is iets waar Inter geen interesse in heeft en zelfs niet zal overwegen.

Er is een mogelijkheid dat de zestienjarige spits wordt verhuurd of verkocht aan een kleinere club, waarbij Inter de eerste optie heeft om hem op enig moment terug te halen naar San Siro, maar aangezien zijn huidige contract nog loopt tot de zomer van 2021, zijn er weinig zorgen over een dreigend vertrek.

Internazionale is natuurlijk een club die de laatste twaalf maanden eerder is afgebrand als het gaat om het laten vertrekken van jong talent.

In hun wanhoop om Radja Nainggolan in de zomer van 2018 vast te leggen stonden zij toe dat Nicolò Zaniolo de omgekeerde weg zou bewandelen naar als onderdeel van de transfer.

Ruim zes maanden later maakte Zaniolo twee winnende doelpunten in de knock-outfase van de en verdiende hij lovende kritieken telkens als hij het veld opstapte. Het is veilig om te zeggen dat Inter hierdoor een les heeft geleerd.

"Hoewel hij nog erg jong is, weet hij al wat hij moet doen in het strafschopgebied", zei Spalletti toen hem werd gevraagd of Esposito tijdens het seizoen 2018/19 opnieuw speeltijd zou krijgen na zijn invalbeurt tegen Frankfurt.

"Hij moet het harnas creëren waarmee hij een kampioen en een man kan worden; dat harnas dat hem kan beschermen tegen externe valkuilen. Hij heeft meer tijd nodig."

En terwijl er rond San Siro genoeg opwinding is over een man op een dag in de voetsporen zou kunnen treden van Mauro Icardi en regelmatig zou kunnen scoren voor Inter, blijft 'tijd' het woord voor een speler waarvan soms vergeten wordt dat hij nog maar zestien jaar oud is.

Geef hem dat en de volgende ster van het Italiaanse voetbal geboren rond de eeuwwisseling kan ontstaan.