Scorende Zlatan Ibrahimovic weigerde wissel én te juichen als God

Zlatan Ibrahimovic maakte zaterdag in de uitwedstrijd tegen Cagliari zijn eerste goal sinds zijn rentree bij AC Milan.

De 38-jarige aanvaller nam de 0-2 voor zijn rekening en bepaalde daarmee tevens de eindstand. De Zweed bleef afgelopen maandag bij zijn rentree in het San Siro tegen (0-0) nog zonder doelpunt en zei er toen van te balen dat hij niet als een god had kunnen juichen voor de fanatieke fans van Milan.

Ibrahimovic deed dat zaterdag evenmin, ondanks zijn doelpunt op Sardinië. "In het San Siro zal ik als God juichen, niet hier. Ik dank God wel iedere keer als ik scoor, op die manier merk ik dat ik leef", vertelde de veteraan na afloop van het -duel.

"Het belangrijkste is dat ik me fysiek weer als vanouds ga voelen. In de beginfase leed ik een paar keer balverlies, maar ik heb gewoon wedstrijdritme nodig."

Stefano Pioli wilde Ibrahimovic in de tweede helft naar de kant halen, maar de Zweed wilde per se blijven staan en maakte gewoon de negentig minuten af. "Ik voelde me goed. De trainer wilde me gezien mijn leeftijd rust gunnen, maar er is geen probleem. Mentaal zit het goed, nu moet mijn lichaam nog volgen." De eerstvolgende twee duels van Milan zijn in eigen huis: het bekerduel met en de Serie A-wedstrijd tegen .

Milan speelde tegen Cagliari met twee aanvallers en twee vleugelaanvallers. Het pakte beter uit, zag ook Pioli. "Dit was zonder meer een betere prestatie dan in de voorgaande duels", zag ook de oefenmeester in. "We waren efficiënter, meer solide."

"Met Zlatan hebben we een speler waar we omheen kunnen bouwen, ook al zal het tijd kosten om elkaar te leren kennen. Hij zal niet de ruimtes inrennen, dus hebben we spelers nodig die dat wél kunnen doen."