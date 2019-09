Schwarzer: "Veel doelpunten zijn voortgekomen uit directe fouten van De Gea"

Mark Schwarzer waarschuwt David de Gea dat Manchester United mogelijk afscheid van hem gaat nemen als zijn prestaties niet verbeteren.

De doelman heeft een aflopend contract bij the Red Devils en er is vaak speculatie geweest dat hij Old Trafford zou kunnen verlaten. en Paris Saint-Germain zijn met zijn naam in verband gebracht. De Gea heeft de laatste twaalf maanden een paar onherkenbare fouten gemaakt, waaronder in de 1-2 nederlaag tegen waar Patrick van Aanholt hem bij de eerste paar passeerde.

"Ze zullen op een bepaald punt moeten beslissen of zijn waarde hetzelfde is als waar hij om vraagt", vertelt Schwarzer in gesprek met Goal . "Er wordt gespeculeerd over hem en dan is er het feit dat hij er misschien voor kiest om te vertrekken."

"Uiteindelijk komt er een punt waarop je geschiedenis en je eerdere prestaties je maar zo ver krijgen. Het gaat om nu. Als je naar zijn laatste zes maanden kijkt, zijn zijn gemiddelde prestaties nooit in de buurt geweest van wat ze in het verleden zijn geweest."

"Als je het analyseert, zijn veel doelpunten voortgekomen uit directe fouten van De Gea. Waarschijnlijk meer dan in de volledige periode van zes of zeven jaar daarvoor. Er wordt als speler altijd naar de balans gekeken. Wat is je huidige waarde? Jouw recente prestaties horen daar bij."

"Kan hij het niveau bereiken waar hij eerder op zat? Een deel daarvan is consistent zijn. Consistentie is geen woord dat ik de afgelopen zes maanden zou associëren met David de Gea. Zo niet langer."

Als United De Gea verliest, kunnen ze Dean Henderson, de doelman van Engeland Onder-21 en op huurbasis spelend voor Sheffield United, promotie kunnen laten maken, maar Schwarzer vindt dat hij zich eerst moet bewijzen in de Premier League.

"United heeft een zeer goede doelman in De Gea. Hij is het grootste deel van zijn tijd bij de club behoorlijk consistent geweest. De eerste achttien maanden waren wisselend, daarna was hij uitzonderlijk en in de laatste twaalf maanden is hij wat gezakt. Over een lange periode is hij heel goed voor ze geweest", vervolgt de Australiër.

"Ik heb Dean Henderson een paar keer zien spelen, niet veel, meer een paar keer. Hij heeft nog een lange weg te gaan. Hij heeft slechts drie wedstrijden gespeeld in de Premier League. De Gea heeft er bijna tien jaar gespeeld. Ik denk dat het in dit stadium geen echte vergelijking is."

"Laten we eens kijken hoe goed Henderson het doet en zich ontwikkeld gedurende het seizoen. Dan kun je misschien een beter idee hebben of hij voor een club als kan spelen. Spelen voor Sheffield United in het Championship, met alle respect, is heel anders dan spelen voor Man Utd in de Premier League."

Schwarzer gaat ook in op de prestaties van de Braziliaanse doelmannen Alisson Becker en Ederson, spelers van en . "Veel teams hebben gekozen voor doelmannen die kunnen spelen als veldspelers. Alisson en Ederson hebben die ontwikkeling snel doorgezet. Beiden zijn extreem goed met hun voeten."

"Als je degene kiest die de grootste impact heeft gehad? Ik zou zeggen dat Alisson Liverpool enorm heeft geholpen. Ederson is heel goed geweest, maar ik denk dat Alisson het ontbrekende stukje was in de puzzel voor Klopp. Liverpool speelt meer van achteruit en zijn consitentie helpt hen wedstrijden te winnen."

"De Gea begint het spel niet. Ik denk dat hij goed is met zijn voeten, maar we zien hem niet vaak met zijn voeten spelen, niet zoveel als Ederson of Alisson."