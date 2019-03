Schwaab schuldbewust: "Ik had niet moeten glijden"

Daniel Schwaab baalt van zijn optreden in de wedstrijd tussen Ajax en PSV (3-1). Met twee fouten leidde hij de nederlaag van de Eindhovenaren in.

De verdediger maakte in de Johan Cruijff ArenA een vroeg eigen doelpunt en veroorzaakte de strafschop waaruit Dusan Tadic voor de 2-1 zorgde. "Zo'n wedstrijd heb je soms, maar als het in een topwedstrijd gebeurt is dat extra jammer", treurt Schwaab in gesprek met FOX Sports .

Het ging voorafgaand aan de 1-0 mis in de communicatie met doelman Jeroen Zoet. "Ik hoorde niks, maar wist dat er een tegenstander in mijn rug zat, dus ik moest alles doen om de bal te raken", blikt de Duitser terug. "Pas op het laatste moment zag ik dat Jeroen er ook was. Als hij de bal kan pakken, dan moet hij roepen. Misschien heeft hij dat ook wel gedaan, maar hoorde ik hem gewoon niet. We hebben er nog niet over gesproken."



Schwaab spreekt van een 'ongelukkige situatie'. Hij vond het moment minder erg dan zijn overtreding op Neres, in de tweede helft, die leidde tot de penalty voor . "Wat daar gebeurt, dat mag mij niet gebeuren. Wij komen prima terug in de wedstrijd, met een rode kaart voor Ajax, direct de 1-1 en kansen op 1-2. Maar nu maken zij door die penalty de 2-1. Dat is heel vervelend."



Er was contact met Neres, zo beaamt Schwaab. "Hij liep eerst verder, maar toen voelde hij dat hij ook kon vallen. Ik had gewoon niet moeten glijden: Neres stond op de achterlijn, er kon niks gebeuren. Je moet altijd eerlijk en kritisch zijn en dan ga je weer verder", benadrukt de mandekker, die wijst op de voorsprong van twee punten op Ajax. "Als we vanaf nu alles winnen, zijn we gewoon kampioen."



Trainer Mark van Bommel heeft het na afloop over een 'onnodige nederlaag'. In de eerste helft had het 'goed voor elkaar': na de rust vond de oefenmeester zijn ploeg de betere partij. "Na de rode kaart kom je terecht op 1-1 en daarna moet je de wedstrijd beslissen. Dat doe je niet, waardoor Ajax in leven blijft. Er zijn twee momenten in de wedstrijd waarbij je een goal weggeeft. Ons idee was om hier te winnen en die mogelijkheden waren er."



"We hebben goede kansen gehad, maar op moment als je denkt dat de 1-2 valt, valt de 2-1", merkt Van Bommel op. "Als je de wedstrijd nuchter analyseert heb je gewoon controle over de wedstrijd na de rust en voor rust geef je niks weg. Maar het maakt niet uit of we volledige controle hadden, beter waren of betere kansen hadden. Het is hier wel 3-1." Over de strafschop zegt hij tegen het Eindhovens Dagblad dat het een kwestie van interpretatie is. "Je kan hem geven. Ik ben er niet van overtuigd dat het een honderd procent penalty was."