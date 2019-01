Schwaab: "Ik hoef geen cadeautjes van Ajax"

Daniel Schwaab beseft dat PSV vrijwel geen misstap meer mag begaan in de Eredivisie. De koploper kan zich volledig richten op de titelstrijd.

PSV is in de Champions League en KNVB Beker al uitgevoetbald en hoewel het team van trainer Mark van Bommel in de Eredivisie alleen in de uitwedstrijd tegen Feyenoord (2-1 nederlaag) punten verspeelde, bedraagt de voorsprong op Ajax slechts twee punten.



"Dat zegt dus dat Ajax ook niet aan het slapen is", vertelt Schwaab woensdag in gesprek met De Telegraaf . "Of het een historische strijd wordt? Ik hoop het. Ik hoef geen cadeautjes te krijgen van Ajax. Het wordt belangrijk dat we meteen weer die punten halen." Na de nederlaag in De Kuip won PSV achtereenvolgens van Excelsior, Heracles Almelo en AZ, met een doelsaldo van dertien doelpunten voor en slechts één tegen.



PSV begint na de winterstop met wedstrijden tegen FC Emmen, FC Groningen en Fortuna Sittard. Schwaab hoopt dat de koploper zich in de tweede seizoenshelft kan verbeteren. Het komt volgens de Duitser nog te vaak voor dat wedstrijden heel close zijn. "Voetballend gezien kunnen we nog wel een stapje maken. Maar resultaten halen staat bovenaan. We zijn misschien nog wat constanter dan vorig seizoen. Als team hebben we in ons hoofd dat we echt wedstrijden willen winnen."



"Dat is heel belangrijk, het wordt namelijk ook een mentale strijd." PSV praat overigens met Schwaab over contractverlenging, omdat de samenwerking tussen de dertigjarige Duitser en de Eindhovenaren na dit seizoen ten einde loopt. "We zijn in gesprek", bevestigt Schwaab desgevraagd. Hij kwam medio 2016 transfervrij over van VfB Stuttgart en is dit seizoen, net als vorig jaar, onomstreden in het hart van de defensie.