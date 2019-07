Schwaab adviseerde PSV-aankoop: "Het enige minpunt dat ik heb genoemd"

PSV maakte donderdag de komst van Timo Baumgartl wereldkundig.

De 23-jarige verdediger komt over van en moet in Eindhoven in principe de opvolger van zijn vertrokken landgenoot Daniel Schwaab worden. Huub Stevens ziet gelijkenissen tussen de twee Duitse verdedigers, zo vertelt de oefenmeester in gesprek met het Eindhovens Dagblad .

"Een fysiek sterke verdediger, die natuurlijk nog niet de ervaring van Daniel heeft. Gezien zijn leeftijd logisch. Toch heeft hij na een seizoen of vijf op het hoogste niveau al behoorlijk wat bagage", zegt Stevens. Baumgartl komt over van VfB Stuttgart, waar hij werd opgeleid en voor wie hij 86 wedstrijden in de speelde. "Timo heeft nu de mogelijkheden om verder naar het niveau van Daniel toe te groeien en de kans om dat te overstijgen."

"Ik denk dat hij iets sneller en wendbaarder is dan Daniel, die positioneel sterk is en uitstekend zijn sterke en zwakke punten kent", concludeert de 65-jarige oefenmeester.

Baumgartl zocht de afgelopen tijd contact met Schwaab, die koos voor een transfervrij vertrek bij . "Ik heb inderdaad met Timo gesproken en hem verteld dat mijn ervaringen in Nederland heel goed zijn geweest. De functionarissen en supporters bij PSV hebben mij veel gegeven."

"Het enige wat ik als minpunt heb genoemd, is dat er een paar kunstgrasvelden op De Herdgang liggen", vervolgt Schwaab. Ook hij verruilde VfB Stuttgart voor PSV en kwam vervolgens in Eindhoven tot 106 optredens in de hoofdmacht. "Voor hem is het denk ik een goede stap, waaraan hij na een behoorlijk lange periode in Stuttgart toe was. Timo heeft zeker de mogelijkheden om bij PSV een goede tijd tegemoet te gaan."