Schuurs geïnspireerd door tackle De Ligt: "Zo wil ik ook worden"

Perr Schuurs kijkt met een goed gevoel terug op zijn basisdebuut namens Ajax in de groepsfase van de Champions League.

Door de schorsing van Joël Veltman koos trainer Erik ten Hag voor de talentvolle verdediger in het hart van het centrum en dat pakte goed uit. Schuurs merkte tegen Lile OSC (0-2 winst) dat hij stappen heeft gemaakt.

Een dag voor de wedstrijd keek hij samen met Kjell Scherpen op zijn hotelkamer naar de wedstrijd tussen en . De manier waarop Matthijs de Ligt een kans van João Félix onschadelijk maakte in de slotfase, maakte indruk op Schuurs.

"Ik zei tegen mijn kamergenoot Kjell: 'Zo wil ik ook worden.' Die meedogenloosheid van De Ligt moet ik in mijn spel slijpen. Van nature heb ik dat niet zo. Het is de grootste stap die ik moet zetten", aldus Schuurs tegenover NU.nl.

In een sprintduel met Jonathan Ikoné toonde Schuurs zijn meedogenloosheid aan. Mede door een schouderduw hield hij de snelle -aanvaller van de bal af en bleef een kans voor de Fransen uit.

"Het was een heerlijke avond en dat duel was helemaal heerlijk. Ik moet sneller en meedogenlozer worden en in die actie zat dat allebei. Het geeft aan dat ik vooruit ga", stelt Schuurs, die blij en opgelucht is na de overwinning.

"Nu wordt het zaak om dit niveau iedere keer te halen. Dit mag geen uitzondering zijn", concludeert hij. Naar verwachting kiest Ten Hag aanstaande zondag tegen weer voor Veltman, waardoor Schuurs genoegen zal moeten nemen met een plek op de bank.

"Maar ik denk dat ik de keuze voor de trainer moeilijker heb gemaakt", zegt Schuurs. "De trainer zei vorige week al dat het dicht bij elkaar ligt in de selectie en ik denk dat ik nu heb aangetoond dat ik het ook in een belangrijke wedstrijd kan laten zien."