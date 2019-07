Schreuder zwaait spits voor 53 miljoen uit naar Engeland: "Natuurlijk jammer"

Joelinton Cassio Apolinário de Lira, beter bekend als Joelinton, lijkt TSG Hoffenheim te gaan verlaten voor een avontuur in de Premier League.

Technisch directeur Alexander Rosen bevestigt dit weekeinde dat de Braziliaanse aanvaller op het punt staat zijn loopbaan te vervolgen bij , dat volgens Kicker maximaal vijftig 53 euro betaalt en de transfer maandag officieel zal aankondigen.



Hoewel de transfer nog niet officieel is, erkent Rosen tegenover diverse Duitse media dat de overgang van Joelinton naar Newcastle United in kannen en kruiken is. "De transfer is nog altijd niet rond. We bevinden ons in de laatste fase van de onderhandelingen, maar de deal is nog niet over de streep", zo laat de beleidsbepaler dit weekeinde optekenen. leek aanvankelijk 40 miljoen euro tegemoet te kunnen zien, maar volgens Kicker is het niet ondenkbaar dat de transfersom voor de 22-jarige Joelinton zal oplopen tot maximaal 53 miljoen euro.



Het naderende vertrek van Joelinton is een hard gelag voor Alfred Schreuder, die afgelopen zomer overkwam van en nu aan het roer staat bij Hoffenheim. De nummer negen van het afgelopen -seizoen nam eerder deze zomer al afscheid van Kerem Demirbay en Nico Schulz: zij vertrokken naar respectievelijk en . De verkoop van Demirbay en Schulz leverde Hoffenheim een kleine zestig miljoen euro op, maar qua aanwinsten houdt het nog niet over voor Schreuder.



Rechtsbuiten Ihlas Bebou werd voor achtenhalf miljoen euro opgepikt bij degradant , terwijl de komst van linksbuiten Sargis Adamyan van SSV Jahn Regensburg slechts anderhalf miljoen euro kostte. Voor linkerverdediger Konstantinos Stafylidis en doelman Philipp Pentke werd geen transfersom betaald. Schreuder liet eerder deze week al doorschemeren te balen van het naderende vertrek van Joelinton, die vorig seizoen in 28 Bundesliga-optredens voor Hoffenheim 7 doelpunten wist te maken. "Natuurlijk is het jammer dat hij vertrekt. Het is niet mijn keuze, het is de keuze van de club", zei de voormalig assistent van Ajax-trainer Erik ten Hag donderdag.