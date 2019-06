Schreuder: "Hij heeft ervoor gezorgd dat Hakim bij Ajax is gebleven"

Alfred Schreuder vertelt dat hij best nog een aantal jaar bij Ajax had willen werken, maar dat hij de uitdaging in de Bundesliga niet kon weerstaan.

Schreuder werkte de voorbije anderhalf jaar als assistent van Erik ten Hag bij . De 46-jarige oefenmeester laat Amsterdam komende zomer achter zich om als hoofdtrainer aan de slag te gaan bij TSG 1899 .



"Het is een samenloop van omstandigheden: de ambitie om hoofdtrainer te worden en de . Dit is voor mij een enorme uitdaging", zegt Schreuder. Er werd gespeculeerd dat Ajax in hem op termijn de opvolger van Ten Hag zag. "Daar is nooit sprake van geweest. Als het wel zo zou zijn, had ik het niet kunnen zeggen, maar het is echt niet gebeurd." Met het kampioenschap, de winst van de TOTO en het behalen van de halve finale van de kende Ajax een buitengewoon sterk seizoen. Schreuder had al snel in de gaten dat dit mogelijk was.



"Ik denk na de thuiswedstrijd tegen ", wijst Schreuder op de ontmoeting met de Belgische club in de derde voorronde van de Champions League. "Hoe overtuigend we die wedstrijd toen wonnen was voor mij wel een moment van: oké, dit kan weleens heel goed gaan worden. We moeten steeds naar de eerstvolgende wedstrijd kijken, maar voor mijn gevoel was Luik wel de moeilijkste tegenstander in de voorrondes. Zij waren zeker beter dan Dinamo Kiev. Hoe we thuis speelden, zeker na die uitwedstrijd (van een 0-2 voorsprong naar een 2-2 gelijkspel), boekten we een relatief makkelijke overwinning. Toen had ik wel zoiets van: er staat wel iets."



Schreuder benadrukt het belang van de komst van Daley Blind en Dusan Tadic, die vorige zomer werden aangetrokken. De nieuwe hoofdtrainer van Hoffenheim kende Tadic al uit hun gezamenlijke tijd bij . "Van Dusan wist ik dat hij een ongelooflijke drive en mentaliteit had, buiten zijn voetbalkwaliteiten om. Ik dacht dat het voor jonge spelers enorm belangrijk was om dat ook te krijgen. Dat is het enige wat ik heb aangegeven waarom ik zou vinden dat Tadic belangrijk zou kunnen zijn."



Een andere speler die Schreuder al kende van zijn tijd bij FC Twente, was Hakim Ziyech. "Vanaf dag één bij FC Twente heb ik een goede band met Hakim gehad en die band is altijd gebleven. Maar de credits gaan naar Marc Overmars toe. Hij heeft ervoor gezorgd dat Hakim is gebleven, net als dat hij en Ajax ervoor hebben gezorgd dat Tadic is gekomen. Dat heeft niet Schreuder gedaan", stelt hij. Ziyech veroverde afgelopen seizoen de harten van het Amsterdamse publiek, maar Schreuder denkt dat hij daardoor beter is gaan spelen. "Ik denk dat ieder mens daar op een bepaalde manier gevoelig voor is, maar ik denk niet dat Ziyech er extreem gevoelig voor is."