Schreuder haalt Locadia op huurbasis naar Bundesliga

Jürgen Locadia maakt op huurbasis de overstap van Brighton & Hove Albion naar TSG Hoffenheim, zo melden beide clubs via de officiële kanalen.

De 25-jarige aanvaller doorstond de medische keuring zonder problemen, waarna het huurcontract werd ondertekend. Locadia kon in Brighton niet rekenen op veel speeltijd, waardoor een verhuurperiode de beste oplossing is.

"Jürgen is een fysiek sterke spits met een neusje voor de goal", reageert -directeur Alexander Rosen op het tijdelijk aantrekken van Locadia. "Daarnaast beschikt hij over een goed schot, zowel met zijn linker- als zijn rechterbeen." Na het vertrek van Joelinton naar was Hoffenheim naarstig op zoek naar een versterking voor de aanvalslinie. Onder meer Kasper Dolberg was in beeld bij Hoffe, maar hij verkaste naar OGC Nice. "Jürgen is in onze optiek de ideale opvolger."

Trainer Alfred Schreuder kent Locadia behoorlijk goed, want de kersverse aanwinst speelde in de enige jaren voor , voordat hij in januari 2018 naar Brighton vertrok. "Hij wist altijd veel doelpunten te maken en bereikte daardoor zelfs het ", geeft Schreuder hoog op over Locadia.

Brighton legde ruim anderhalf jaar geleden zestien miljoen euro neer voor Locadia, die bij the Seagulls echter nooit een vaste plaats wist te veroveren. Onder manager Chris Hughton kwam de aanvaller afgelopen seizoen nog tot 33 wedstrijden, maar onder diens opvolger Graham Potter is de situatie behoorlijk veranderd.

Locadia, die nog een contract tot medio 2022 heeft in het Amex Stadium, kreeg in de eerste drie competitieduels van deze jaargang slechts 86 speelminuten toebedeeld.