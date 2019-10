Schreuder: "Dat is hetzelfde als wanneer Ajax zonder Ziyech en Tadic speelt"

Bayern München blies vorige week Tottenham Hotspur nog met 2-7 van het veld af, maar afgelopen zaterdag volgde een verrassende 1-2 nederlaag.

TSG 1899 stapte in München als winnaar van het veld af. De ploeg van trainer Alfred Schreuder was de eerste ploeg in ruim een jaar die in competitieverband wist te winnen in de Allianz Arena en na afloop van de wedstrijd stond de telefoon van de trainer roodgloeiend.

"Ik heb wel extreem veel reacties gehad. Bayern was al meer dan een jaar ongeslagen thuis in de . Hoffenheim had daar in elf jaar tijd ook nog nooit gewonnen", vertelt Schreuder in gesprek met De Telegraaf . De oefenmeester kwam afgelopen seizoen over van en maakte een aantal moeizame maanden door bij Hoffenheim, dat nu op de twaalfde plek in de Bundesliga staat.

"We zijn belangrijke spelers kwijtgeraakt en nieuwe jongens moeten wennen. Ze ontwikkelen zich prima, maar dat gaat met vallen en opstaan. Je merkt dat er veel geloof is in wat we doen", gaat Schreuder verder. Hij zag de afgelopen weken al een positieve ontwikkeling bij zijn ploeg, terwijl het spel van zijn elftal ook beter werd. "Alleen heb je wel een succesje nodig als bevestiging."

"Met de afwezige Ishak Belfodil en Andrej Kramaric missen we nog twee topbasisspelers. Dat is hetzelfde als Ajax zonder Hakim Ziyech en Dusan Tadic speelt. Gelukkig staan er nu jongens als Sargis Adamyan (die tegen Bayern scoorde bij zijn debuut, red.) op."

Schreuder is dan ook niet bang dat het bestuur het geduld zal verliezen: "Ze zeggen zelf ook dat er vorig jaar een kant en klare of zelfs -ploeg stond en dat er nu sprake is van een ontwikkelingsselectie."