Schotland slachtoffert bondscoach na valse start van EK-kwalificatie

Alex McLeish is niet langer de bondscoach van Schotland, zo communiceert de Schotse voetbalbond (SFA) via de officiële kanalen.

De zestigjarige oefenmeester verlaat zijn post ‘in onderling overleg’. McLeish had sinds februari 2018 de leiding in Schotland en stond onder forse druk na de zware 3-0 nederlaag tegen Kazachstan, in de eerste wedstrijd van de EK-kwalificatiecyclus.

Onder leiding van McLeish promoveerde afgelopen jaar Schotland in de , waarin men op het derde niveau als eerste eindigde in een groep met Albanië en Israël. Daardoor spelen de Schotten sowieso nog een play-off om een ticket voor het EK van 2020. In de kwalificatiereeks werd dramatisch begonnen met een 3-0 nederlaag op bezoek bij Kazachstan, waardoor het bestuur van de SFA van mening is dat er een ‘verandering in het management’ nodig is.



Schotland won zijn tweede EK-kwalificatiewedstrijd op bezoek bij San Marino en dat blijkt nu het laatste duel van McLeish als bondscoach te zijn geweest. In de kwalificatiegroep nemen de Schotten het verder nog op tegen Cyprus, België en Rusland. In juni wordt de kwalificatiecyclus hervat met interlands tegen Cyprus (thuis) en België (uit). De SFA is direct begonnen met de zoektocht naar een nieuwe bondscoach, die mogelijk al tijdens de volgende interlandperiode het elftal zal leiden.



Ian Maxwell, eindverantwoordelijke bij de SFA, laat doorschemeren dat Schotland er alles aan gelegen is om het EK van 2020 te halen, omdat Glasgow een speelstad is. "We geloven er heilig in dat de potentie hebben om de slechte start van de kwalificatiereeks te boven te komen. Het was een lastige keuze om afscheid te nemen van iemand met een staat van dienst als die van Alex", aldus Maxwell. Ook assistenten Peter Grant, James McFadden en Stevie Woods verlaten het Schotse nationale team per direct.