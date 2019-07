'Schot in roos' en 'ijzeren greep' mogelijk bij Feyenoord

Feyenoord aast nog altijd op Robert Eenhoorn en hoopt snel toe te slaan.

Algemeen directeur Jan de Jong is vertrokken bij de Rotterdammers en de club ziet in de bestuurder van de ideale opvolger. Volgens Voetbal International wil snel handelen en de oud-honkballer nog voor het begin van de competitie aanstellen.

Volgens het weekblad heeft Toon van Bodegom, voorzitter van de Raad van Commissarissen, al een aantal keer gesproken met de huidige directeur van de Alkmaarders over de plannen bij Feyenoord. Eenhoorn past naar verluidt als voormalig topsporter en bondscoach en met zijn visie op topsport in het profiel dat Van Bodegom voor ogen heeft.



Voetbal International bevestigt bovendien het verhaal van het Algemeen Dagblad dat Feyenoord overweegt aandelen te verkopen aan een Amerikaanse partij. 'De hands on aanpak van Van Bodegom, is een van de redenen dat Jan de Jong op de rem trapte en via een brief aan de Raad van Commissarissen zijn bedenkingen kenbaar maakte', zo schrijft het weekblad.



De Jong was niet per se tegen extern kapitaal, maar wilde wel dat Feyenoord de zeggenschap behield. Van Bodegom zoekt nu naar andere wegen om aan geld te komen om en zowel in financieel als sportief opzicht in te halen. De verkoop van de aandelen is een optie, waarbij ook een andere structuur hoort en Eenhoorn de man kan zijn die de lijnen uitzet.



'Het kan een schot in de roos betekenen, maar net zo goed bestaat de kans dat het Feyenoord vergaat zoals , de club die ook opereert in een ijzeren greep van Amerikaanse investeerders die flink wat te vertellen hebben over het te voeren sportieve beleid', zo stelt het weekblad. De Jong wilde naar verluidt het risico niet nemen en de vraag is nu of Eenhoorn de uitdaging wel aangaat.