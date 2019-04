Schorsingen, blessures en alles wat je moet weten over Ajax - Tottenham Hotspur

Ajax kent een ongelooflijk seizoen in de Champions League en is nog maar een horde verwijderd van de finale. Lees er alles over in dit overzicht.

Via drie voorrondes, een poulefase met , en AEK Athene, een krachttoer tegen en een huzarenstukje tegen heeft de ploeg van Erik ten Hag zich geplaatst als halve finalist van het miljardenbal. Nu wacht , wat verrassend te sterk bleek voor .

Wat moet je weten over Tottenham Hotspur?

De dubbele ontmoeting met is voor veel spelers van Tottenham iets om speciaal naar uit te kijken. Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Christian Eriksen en Davinson Sanchez hebben allemaal een verleden in Amsterdam. Zeker de twee Belgen onderhouden nog warme banden met Ajax en er wordt zelfs voorzichtig gespeculeerd over een toekomstige terugkeer naar de club waar ze hun internationale doorbraak beleefden.

In de Engelse competitie zijn de Spurs verwikkeld in een spannende strijd om plek 4. Dit is nodig om kwalificatie voor de volgende editie van de af te dwingen. Zij hebben dus net als Ajax te dealen met een intense ontknoping in de vaderlandse competitie. Dit toernooi winnen levert echter ook een rechtstreeks ticket op voor het volgende miljardenbal, dus het is de vraag waar trainer Mauricio Pochettino op gaat inzetten.

In de eerste onderlinge wedstrijd kan hij in ieder geval niet beschikken over Heung-Min Son. De Koreaanse topspits kreeg een gele kaart tegen Manchester City en is geschorst. Ook sterspeler Harry Kane is er niet bij. Hij is vermoedelijk tot het einde van het seizoen uitgeschakeld met een enkelblessure. Harry Winks (lies), Serge Aurier, Erik Lamela (allebei hamstring) en Eric Dier (heup) zijn ook twijfelgevallen. Bij Ajax is er geen sprake van schorsingen of blessures van vaste basisspelers.

Wanneer en waar speelt Ajax de halve finale?

De heenwedstrijd in Londen staat ingepland op dinsdag 30 april en op woensdag 8 mei wordt de return afgewerkt in Amsterdam. In het tweeluik met Tottenham Hotspur is Ajax dus eerst de bezoekende partij, hetgeen precies andersom was in de wedstrijden tegen Real Madrid en Juventus. In de andere halve finale tussen en is de Spaanse ploeg eerst de gastheer, terwijl het een week later mag proberen om de eindstrijd te halen op Engelse bodem.

Wanneer is de finale van de Champions League?

De finale wordt op zaterdag 1 juni gespeeld in het schitterende stadion van , het Wanda Metropolitano. Dat biedt plaats aan 68.000 toeschouwers en de winnaar van het toernooi verzekert zich automatisch van een startbewijs voor de volgende editie. Van alle resterende kanshebbers heeft alleen Tottenham Hotspur het toernooi nog nooit gewonnen.

In de geschiedenis van het toernooi was Ajax in totaal vier keer de sterkste (1971, 1972, 1973 en 1995). De laatste keer dat Ajax in de finale stond was in 1996. Toen bleek Juventus na strafschoppen te sterk. Een jaar eerder wonnen de Amsterdammers wel de titel door in de eindstrijd met 1-0 af te rekenen met . Patrick Kluivert zorgde toen als achttienjarige voor de enige goal van de wedstrijd.