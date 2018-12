Schorsing dreigt voor Emery: "Het was zeker niet met opzet"

Unai Emery moet vrezen voor een lichte schorsing, zo melden diverse Engelse media donderdag.

Tijdens de wedstrijd van Arsenal tegen Brighton & Hove Albion (1-1) trapte de manager van the Gunners een waterflesje richting een aantal supporters. "Ik heb tegen ze gezegd dat het me speet", zo stelde de oefenmeester na afloop.

De Engelse voetbalbond FA overweegt Emery een schorsing op te leggen. Voor de manager dreigt hetzelfde scenario die was weggelegd voor José Mourinho. De voormalig manager van Manchester United schopte in november 2016 bij een duel met West Ham United tegen een flesje aan, eveneens in de richting van enkele fans, en werd vervolgens naar de tribune gestuurd.



De Portugees was destijds boos dat pupil Paul Pogba een gele kaart kreeg van scheidsrechter Jonathan Moss. Mourinho werd vervolgens voor een wedstrijd geschorst. Emery bagatelliseerde het incident van afgelopen woensdag. "Het was niet zo hard, maar ik raakte een supporter. Dat was zeker niet met opzet. Ik baalde, omdat we zo weinig konden doen in de laatste minuten."