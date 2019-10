Scholier brak neus van Diego Costa: "Ik las het de volgende dag in de kranten"

Fikayo Tomori lijkt dit seizoen zijn definitieve doorbraak te beleven in het shirt van Chelsea.

De 21-jarige verdediger speelde in deze jaargang tot dusver acht officiële wedstrijden en is de voorbije weken basisspeler. Tomori trainde de afgelopen jaren al mee met de hoofdmacht van the Blues en brak daar ooit de neus van Diego Costa, die in de wedstrijden daarna met een masker moest spelen.

"Ik zat toen nog op school en wist niet dat ik dat had gedaan op de training. Het was een ongeluk, we gingen een kopduel aan. Hij probeerde te scoren en ik deed een poging om de bal weg te koppen", brengt Tomori in herinnering in gesprek met verschillende Engelse media.

stond destijds onder leiding van interim-manager Guus Hiddink. "Hij kopte tegen de achterkant van mijn hoofd en brak zijn neus. Ik wist er niks van, tot het de volgende dag overal in de kranten stond."

"Ik kreeg veel berichten van mensen die dachten dat ik het expres gedaan had. Het was vooral luchtig, een beetje gekscherend. Ik ging terug naar school en iedereen vroeg ernaar. Al mijn vrienden hadden het gezien. Volgens mij nam Diego Costa het me niet kwalijk, want hij heeft me op de training erna niet geschopt", gaat de jonge verdediger verder.

Mede door het vertrek van David Luiz naar heeft Tomori nu een basisplaats weten te veroveren bij Chelsea. "Ik had niet verwacht dat hij zou vertrekken."

"Ik wilde dit seizoen mezelf zoveel mogelijk verbeteren, zodat de kans het grootst zou zijn om in de Premier League aan spelen toe te komen. Ik speel al sinds mijn zevende bij Chelsea, dus het is mooi dat het op deze manier gelopen is", stelt Tomori, die vorig seizoen met manager Frank Lampard samenwerkte bij Derby County.

"Ik weet dat de manager vertrouwen in me heeft en dat heeft hij afgelopen seizoen al laten zien. Nadat ik bij Chelsea terugkwam, wist ik dat ik een hoger niveau moest halen en van andere spelers moest leren. Dat heb ik gedaan en ik wil dat graag doorzetten."