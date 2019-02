Scholes: "Pogba had geen respect meer voor Mourinho"

Paul Scholes is blij dat Paul Pogba de laatste weken eindelijk laat zien wat hij waard kan zijn voor Manchester United.

De Fransman had een moeizame band met José Mourinho en eerder dit seizoen zette de Portugees de duurste aankoop uit de clubhistorie zelfs op de bank. Sinds de trainerswissel in december is er op Old Trafford echter veel veranderd. United wint vrijwel iedere wedstrijd en Pogba is belangrijk voor zijn ploeg.



Volgens Scholes heeft dat laatste vooral te maken met Pogba zelf en minder met het feit dat Mourinho weg is. "Ik ben één van zijn grootste critici geweest en ik had er een hekel aan om hem te bekritiseren. Maar de reden waarom ik dat toch deed, was dat ik nog met hem heb gespeeld", vertelt Scholes aan BBC Radio 5 Live.



"Ik heb zelf kunnen zien hoeveel talent die jongen heeft. In het eerste deel van dit seizoen, en vorig seizoen misschien ook wel, speelde hij alleen voor zichzelf. Ik denk dat hij totaal geen respect meer had voor de manager, waar ik het overigens niet mee eens ben", aldus de Engelsman. "Hij speelt nu weer met zijn hoofd erbij en hij gebruikt de kwaliteiten die hij heeft."



Sinds de komst van Ole Gunnar Solskjaer als manager scoorde Pogba al zes keer en hij leverde vier assists af. Scholes: "De laatste acht tot tien wedstrijden hebben we gezien hoe belangrijk hij kan zijn." Manchester United, dat zesde staat en maar twee punten minder heeft dan Chelsea en Arsenal, gaat zondag op bezoek bij Leicester City.