Schöne: "Nog altijd sta je te kijken van wat hij op de training laat zien"

Kasper Dolberg begint na een moeizame periode weer in vorm te komen.

De jonge Deen kreeg zaterdagavond de handen op elkaar met een fraai doelpunt tegen VVV-Venlo. Lasse Schöne fungeerde in het verleden als een soort 'mentor' voor zijn landgenoot en sliep in het seizoen dat Ajax de finale van de Europa League bereikte met Dolberg op een kamer. De middenvelder spreekt zijn ploeggenoot nog regelmatig.

"We weten allemaal wat Kasper kan. Dat laat hij dagelijks op de training zien. Nog altijd sta je dan even te kijken. Zo van: echt klasse. Vergeet niet dat hij veel blessures heeft gehad. Hij moet nog in het ritme komen nu hij weer helemaal fit is. Je ziet dat het vertrouwen steeds meer terugkomt", vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad .



Schöne deelt op trainingskampen en bij Europese uitwedstrijden inmiddels een kamer met Rasmus Kristensen, terwijl Dolberg in de Verenigde Staten bij Victor Jensen op de kamer sliep: "Een beetje rouleren met die Denen, hè", glimlacht Schöne. "Ik denk wel dat het helpt om Kasper op zijn gemak te stellen", voegt hij er wat serieuzer aan toe.



De 42-voudig international van de Deense nationale ploeg kwam zelf op 16-jarige leeftijd naar Nederland en weet dus wat voor problemen talenten als Dolberg tegenkomen. Het voelt dan ook een beetje als zijn verantwoordelijkheid om zich over de aanvaller te ontfermen: "Gewoon lekker koffiedrinken, wat praten, spelletje spelen. Kijk, ik heb mijn leven hier opgebouwd met een Nederlandse vrouw en kinderen. Dat heeft Kasper niet. Daarom is het fijn dat Kristensen er ook is. Zij zitten in dezelfde situatie en gaan naast het voetbal veel met elkaar om."