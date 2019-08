Schöne komt in Italiaans gekkenhuis terecht: "Dit is echt ongelooflijk"

Lasse Schöne is dinsdagmiddag op Italiaanse bodem gearriveerd om zijn transfer naar Genoa af te ronden.

De van afkomstige middenvelder werd groots onthaald op het vliegveld van , want supporters van zijn nieuwe werkgever waren massaal aanwezig om Schöne al zingend welkom te heten. De Deen tekent een tweejarig contract bij de Italiaanse club, met de optie op een derde seizoen.

"Een dergelijke ontvangst had ik niet verwacht", verklaart Schöne in een eerste reactie tegenover Sky Italia . "Ik had echt niet verwacht dat er zoveel mensen zouden zijn, dit is echt ongelooflijk. Daarna herhaalde hij deze boodschap nog eens in het Italiaans. "Ik heb alvast een klein beetje Italiaans geleerd. Ik ben blij hier te zijn."

"Verschillende factoren hebben ervoor gezorgd dat ik bij Genoa verder ga", vervolgt Schöne zijn relaas. "Het hele plaatje moet kloppen. De club, het land, de stad en het feit dat mijn familie ook heel graag naar Italië wilde. Dat heeft allemaal meegespeeld in mijn beslissing om voor Genoa te kiezen. Ik ga mijn uiterste best doen en hoop dat ik het vertrouwen niet beschaam."

Schöne speelde sinds 2012 voor Ajax en kwam in Nederland verder uit voor sc , en . Ajax en Genoa hebben nog geen mededelingen gedaan over de transfersom, maar volgens De Telegraaf houdt de Amsterdamse club ongeveer anderhalf miljoen euro over aan de overgang van de middenvelder naar de .

In zijn zeven jaren bij Ajax speelde Schöne in totaal 286 wedstrijden in het eerste elftal, waarvan 201 in de . Hij scoorde 64 keer in alle competities. Met Schöne in de gelederen veroverden de Amsterdammers drie landstitels en een .