Schöne: "Het is zeker niet zo dat ik niet voor mijn plek wilde vechten"

Na zeven jaar voor Ajax te hebben gespeeld, maakte Lasse Schöne afgelopen zomer de overstap naar Genoa.

De seizoensstart met de Italiaanse club is moeizaam te noemen, want i Grifone bungelt na veertien wedstrijden in de staart van de . "Het viel gewoon allemaal samen", zo verklaart Schöne in gesprek met Het Parool het besluit om te verruilen voor Genoa.

Schöne vertelt dat hij in het begin van het seizoen rond de tafel zat met Ajax-trainer Erik ten Hag en dat het gesprek niet de gewenste uitkomst had. "Het is zeker niet zo dat ik niet voor mijn plek wilde vechten. Dat moet je altijd. Hoort erbij."

"Maar ik ben de dertig al gepasseerd en dan ga je ook denken: als ik ooit nog een stap wil maken naar een andere competitie, een uitdaging wil aangaan, een avontuur wil beleven, dan moet dat nu gebeuren."

Lees beneden verder

Zijn vrouw stemde in met de overstap en het gezin Schöne heeft inmiddels zijn plaats gevonden in . Het enige dat nog niet van harte gaat, zijn de resultaten van Genoa.

"Ik kan niet tegen verliezen. Ik heb zeven jaar bij Ajax het merendeel van mijn wedstrijden gewonnen. Ik vind het moeilijk", bekent de Deense middenvelder. Na zijn carrière wil Schöne zich met zijn gezin in Nederland vestigen en hij sluit een terugkeer bij Ajax niet uit.

"Ajax is mijn club geworden, ik heb er het grootste deel van mijn voetballeven doorgebracht. Maar het is niet wat ik nu ambieer. Ik ben nog voetballer. Het lijkt me moeilijk om na mijn carrière helemaal afstand te nemen van de sport, maar dat weet je pas als je eruit bent", stelt Schöne, die zijn dienstverband bij Genoa een 'avontuur' noemt. "Al hebben we nog weinig tijd gehad om leuke dingen met elkaar te doen."