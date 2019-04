Schöne geïmponeerd: "Als je dat kunt doen, heb je een goed elftal"

Lasse Schöne bereidt zich met Ajax voor op de wedstrijd van woensdag in de kwartfinale van de Champions League tegen Real Madrid.

Na de 1-4 overwinning op is het vizier gericht op de koploper van de . De Deense middenvelder beseft dat het een hels karwei wordt om de halve finale te bereiken, maar weet dat hij en zijn ploeggenoten het Juvetus heel moeilijk kunnen maken.

Inclusief de voorrondes kwam Schöne dit seizoen al dertien keer in actie in de . De komende twee duels mte zijn voor de Deen de belangrijkste. "De laatste is altijd de belangrijkste. Als je kijkt naar het podium waarop je speelt, de tegenstander en de grootte van de tegenstanders, dan zijn dit de wedstrijden die je graag wilt spelen", laat hij weten in gesprek met Life .



Juventus, dat komende weekend kampioen kan worden in Italië, wordt gezien als de grote favoriet. "De namen hoef je niet uit te lichten. Het zijn allemaal grote namen. Ze hebben zelfs spelers die niet eens vaak spelen", weet Schöne. "Laatst stond Dybala niet eens op het veld in de Champions League. Als je dat kunt doen, heb je een goed elftal. Een geweldig team. Met de rug tegen de muur hebben ze voorin ook nog iemand rondlopen die ze erin legt als dat nodig is."



Waar Ajax in de achtste finales afrekende met , schakelde Juventus een andere Madrileense club uit. Uit tegen Atlético verloor de ploeg van Massimiliano Allegri met 2-0, maar op eigen veld werd met 3-0 gewonnen door drie goals van Cristiano Ronaldo. "Wij verliezen thuis met 2-1 van Real Madrid en winnen uit met 4-1. Halen we twee keer een minder niveau dan tegen Real, dan krijgen we het lastig. Maar als we dat wel kunnen halen, dan kunnen we het Juventus heel moeilijk maken."



Schöne leeft op zijn gebruikelijke manier toe naar de wedstrijd van woensdag. "Ik doe altijd hetzelfde. Vaak zitten we ook in een hotel. Ik eet en drink hetzelfde. Ik kijk wat Netflix, drink gezellig een kopje koffie, spelletje spelen met de jongens. Even praten over niet-voetbalzaken. Rustig naar de wedstrijd toeleven. Sommige hebben rituelen. Ik niet."